Dansk landsholdsprofil udgår med skade en uge før VM

Den rutinerede landsholdsprofil Sofie Junge Pedersen har pådraget sig en skade og går dermed glip af VM i Australien og New Zealand.

Det oplyser DBU tidligt lørdag morgen.

- Det gør helt ubeskriveligt ondt at tage hjem, før VM overhovedet er startet, på grund af en skade, siger hun i en pressemeddelelse.

Sara Thrige erstatter Sofie Junge Pedersen i Danmarks trup, mens Sofie Bredgaard indkaldes til truppen som reserve og træningsspiller.

Sidstnævnte ankommer til landsholdets base i Perth lørdag aften lokal tid, oplyser DBU.

Landstræner Lars Søndergaard er trist over skaden til midtbanespilleren, der siden 2019 har tørnet ud for Juventus, men som tidligere på ugen skiftede til Inter.

- Vi er kede af at skulle undvære Junge, da hun har været en vigtig del af holdet de seneste år. Hun betyder meget for holdet både på og uden for banen, og vi kommer til at savne hende, siger han i pressemeddelelsen.

Sofie Junge Pedersen beskriver VM-slutrunden som en drøm, hun har kæmpet for, siden hun startede med at spille fodbold.

- Sportsverdenen er brutal, når sådan noget her sker. Jeg ønsker det bedste for holdet, for jeg ved, hvor meget mine holdkammerater har kæmpet for at være der, siger hun.

Lars Søndergaard fortæller, at man nu skal løse Sofie Junge Pedersens fravær på bedst mulig vis.

- Jeg er dog glad for, at vi som erstatning for Junge kan udtage Sara Thrige til VM-truppen. Thrige har vist sig godt frem på træningsbanen og fortjener en plads i truppen, siger han.

Til daglig spiller Sara Thrige i AC Milan. Sofie Bredgaard spiller i FC Rosengård.

Danmark spiller første kamp mod Kina lørdag 22. juli. I øvrigt er Danmark i gruppe med England og Haiti.