Dansk landstræner om skandale-kys: - Det er helt uacceptabelt

Danmarks nye landstræner for kvindefodbold, Andrée Jeglertz, er ikke synderligt begejstret for den tidligere præsident for det spanske fodboldforbund Luis Rubiales

Skriverierne har været til at få øje på, og søndag kulminerede det.

Spaniens nu forhenværende præsident for fodboldforbundet Luis Rubiales valgte at trække sig fra sin post efter flere ugers voldsom kritik.

Kritikken kom som følge af, at Rubiales valgte at kysse den spanske fodboldlandsholdsspiller Jennifer Hermoso på munden under medaljeceremonien.

- Helt uacceptabelt

Sagen har tiltrukket enorm opmærksomhed fra hele verden, og Danmarks nye træner for kvindelandsholdet, Andrée Jeglertz, mener, at det var det eneste rigtige, at Rubiales valgte at trække sig.

- Ja, det er den helt rigtige belsutning. Både jeg og DBU støtter definitivt de sanktioner, som UEFA og FIFA har pålagt. Det er helt uacceptabelt. Og derfor var det uundgåeligt, at han trak sig, siger svenskeren til Ekstra Bladet i forbindelse med mandagens landsholdsudtagelse.

Andrée Jeglertz har udtaget sin første landsholdstrup. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

- Det er synd

Det spanske landshold løb ellers med mange positive overskrifter under slutrunden, hvor de spillede sprudlende fodbold og endte med at gå hele vejen.

Opmærksomheden vendte dog mod Rubiales under medaljeceremonien og har været på ham lige siden.

Og det synes Jeglertz er ærgerligt.

- Det er synd. De spillede det bedste fodbold under slutrunden og blev fortjent verdensmestre. Jeg håber, at nu når hele sagen er ved at være afsluttet, at der kan komme mere fokus på det, som Spanien præsterede under VM, siger svenskeren.

51-årige Jeglertz sender sit danske hold på banen for første gang 22. september, når Danmark møder Tyskland i Nations League.