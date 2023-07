Dansk VM-modstander med grum bagage

Haitis fodboldpræsident er anklaget for at have forgrebet sig på unge landsholdsspillere gennem flere år

Det er et hold med en voldsom historie om overgreb og seksuelt misbrug, som det danske kvindelandshold møder tirsdag middag i den afgørende gruppekamp ved VM i Australien og New Zealand.

Det er Haitis kvinder, som er modstanderen, og spillerne fra den lille caribiske ø har nu i flere år modvilligt været en del af en modbydelig sag, som har involveret FIFA, spillernes fagforening FIFPro, Human Right Watch og retsvæsenet i indtil flere lande. Og det er en sag, som fortsat kører.

34 ofre

I november 2020 udstedte FIFA en livstidskarantæne til præsidenten for Haitis fodboldforbund, Yves Jean-Bart, for seksuelt misbrug af en række af landets kvindelige elitefodboldspillere, herunder flere landsholdaktører.

En række af de formodede overgreb har fundet sted på Haitis nationale fodboldcenter, Camp Nou, og i afgørelsen fra FIFA hedder det, at der er dokumenteret 34 ofre for seksuelt misbrug og voldtægt, også af mindreårige. En række af forholdene er blevet indsamlet og dokumenteret af Human Rights Watch og af FIFPro.

Således har en tidligere landsholdsspiller forklaret Human Right Watch:

I seng med præsidenten

- Min mulighed for at komme til at spille i udlandet afhang af, om jeg ville gå i seng med præsidenten (Yves Jean-Bart, red.).

Ifølge afgørelsen fra FIFA’s etiske komité har 10 personer tilknyttet Camp Nou stået bag forbrydelserne og den nu 75-årige Yves Jean-Bart skulle have begået 14 af overgrebene.

Der har været flere demonstrationer i Haiti mod Yves Jean-Bart. Foto: Ritzau Scanpix

I februar i år ophævede Den Internationale Sportsdomstol, CAS, Yves Jean-Barts karantæne. Dommerne i CAS fandt, at ofrenes forklaringer ikke var overbevisende nok, samt at der var en række unøjagtigheder.

Det skal siges, at alle ofre fremstår anonyme. Ifølge Human Rights Watch er flere af dem blevet truet til tavshed, blandt andet ved at få stukket en pistol op foran ansigtet, og et vidne havde fået at vide, at hans kiste var gjort klar.

Trusler mod ofrene

Spillerforeningen FIFPro kritiserede afgørelsen fra CAS og fremførte i en udtalelse, at der var seriøse og veldokumenterede trusler mod flere af ofrene, og at CAS ikke havde tilbudt dem fuld anonymitet, herunder brugen af stemmeforvrængning.

FIFA ønskede at tage afgørelsen fra CAS til en højere instans i Schweiz, men det blev afvist for to uger siden af den schweiziske højesteret. FIFA har dog ikke tilladt Yves Jean-Bart at genindtræde som præsident for Haitis fodboldforbund. Den beslutning vil han nu også tage til CAS.

I Haiti er det ifølge den engelske avis The Guardian lykkedes en gruppe af menneskerettighedsorganisationer, som repræsenterer en række af ofrene, at overbevise en domstol om, at der skal køres en appelsag mod Yves Jean-Bart.

Base i nabolandet

Han har været præsident for Haitis fodboldforbund siden 2000, og han har fra sagens begyndelse i 2020 erklæret sig uskyldig. Den sag forventes for retten i oktober.

Haitis kvindelandshold har af sikkerhedshensyn haft base i nabolandet Den Dominikanske Republik i de seneste to år.

Melchie Dumonay er den store stjerne på Haitis landshold. Hun begynder efter VM i den franske storklub Lyon. Foto: Patrick Hamilton/Ritzau Scanpix

Holdet har tabt de første to kampe ved VM mod England og Kina, og det vil kræve en storsejr over Danmark og en engelsk sejr over Kina, hvis Haiti skal videre til næste runde. Omvendt har Danmark med en sejr gode muligheder for at avancere i turneringen.

Yves Jean-Bart - som er kendt som Dadou – har valgt ikke at vise sig ved VM-slutrunden.

