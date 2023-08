Danskere i tårer efter VM-nedtur: Sindssygt skuffede

Tårerne fik frit løb hos flere af de danske spillere efter VM-nederlaget til Australien, da Danmark var tæt på et stort resultat

Danmark er ude af VM, efter at det mandag blev til et 0-2-nederlag til værterne fra Australien i ottendedelsfinalen.

Det var dog en tæt duel mellem de to hold, hvor de danske kvinder i store perioder var det bedste mandskab, men skarpheden manglede foran mål.

Ved slutfløjt kunne man så se flere af de danske spillere bryde sammen i tårer over den store skuffelse, og det var også tilfældet med venstreback Katrine Veje.

Vi skulle have vundet

- Jeg er sindssygt skuffet. Man kan ikke bruge det til noget, men ud fra alle stats skulle vi jo have vundet den her kamp.

- Jeg er så stolt, siger Katrine Veje, mens hun kæmper for at holde tårerne tilbage.

Veje havde svært ved at sætte ord på skuffelsen, da hun flere gange måtte holde en pause fra interviewet, men hun fik alligevel kæmpet sig igennem.

- Det er fucking nederen. Jeg er virkelig rørt efter det her. Vi spillede foran 75.000 mennesker, og det var helt fantastisk.

Sådan er fodbold

- Det er noget, som vi alle har drømt om. Jeg er virkelig stolt. Alle skal bare have en stor tak, fordi det fortjener de, siger Katrine Veje, mens hun tørrer tårerne væk.

Det var også en rørt Stine Ballisager, som mødte den danske presse efter kampen.

- Det er jo sådan, fodbold er. Det er også følelser, hvor man vil opnå endnu mere. Så man bliver enormt rørt, når det ikke lykkedes for en.

- Men jeg er tom for ord lige nu, og jeg er ærgerlig. Vi startede rigtig godt, men vi fik ikke udnyttet det, da vi havde momentum. Det hele blev så slået i stykker, da de scorede et mål.