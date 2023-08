DBU-boss i komité med udskældt fodboldpræsident

Alle øjne er rettet mod den spanske fodboldpræsident, Luis Rubiales, efter han kyssede den spanske spiller Jennifer Hermoso på munden efter Spaniens sejr ved kvinde-VM.

Til Ekstra Bladet har Luna Christofi slået fast, at den spanske regering har sat alle sejl ind på at få ham afsat.

Og kort efter blev den spanske fodboldboss suspenderet af FiFA, hvilket betyder, at han ikke må beskæftige sig med fodbold på nationalt eller internationalt plan i foreløbig 90 dage, hvorefter der vil blive truffet en endelig afgørelse om den skandaleombruste præsidents fremtid.

Men skandalen stopper ikke her. For Luis Rubiales sidder blandt andet også med i eksekutivkomitéen i UEFA - det mest magtfulde fodboldorgan i Europa. Men det kan også være på lånt tid.

- Det kan sagtens få konsekvenser for hans rolle her. Det kan få konsekvenser på alle parametre for ham, fortæller Luna Christofi.

Sportsjournalisten Luna Christofi, er bosat i Spanien og har gennem en årrække opbygget et indgående kendskab til den spanske liga og det spanske fodboldforbund. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Magtfuld komite

Med i eksekutivkomitéen sidder Dansk Boldspil-Unions formand, Jesper Møller. Ved valget i april fik han næstflest stemmer af alle, og må derfor anses som en aldeles væsentlig spiller i komiteen.

Ved flere lejligheder har han - naturligvis - optrådt på billeder sammen med spanske fodboldpræsident, når komiteen har mødtes.

UEFA-kongres i Lissabon. DBU's formand, Jesper Møller, hilser på Luis Rubiales på podiet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Og for en mand, der efter komite-valget i april ikke lagde skjul på, at det nagede ham, at Danmark ikke endte med at sikre sig værtskabet for EM i kvindefodbold i 2025 sammen med resten af Norden, så vil det være nærliggende at tro, at den spanske kysse-skandale er noget, der ligger ham på sinde.

Men ikke umiddelbart.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Møller.

Op til andre

Men DBU's kommunikationschef Jakob Høyer skriver i en sms, at UEFA ikke har noget at gøre med sagen, hvorfor Jesper Møller ikke ønsker at blande sig.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvad Jesper Møller tænker om at sidde i komite med ham, og om han mener, at Rubiales fortsat kan være en del af komiteen.

Til det lyder det fra kommunikationschefen, at de enkelte medlemmer ikke skal eller kan vurdere hinanden.

Med 42 stemmer blev Jesper Møller i april en sikker nummer to blandt de syv, der blev valgt til den magtfulde komité. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udover Jesper Møller og Luis Rubiales sidder også Philippe Diallo, albanske Armand Duka, tjekkiske Petr Fousek, georgiske Levan Kobiashvili og ukrainske Andrii Pavelko i eksekutivkomitéen.

Læs her, hvordan Spaniens Fodboldforbund (RFEF) nu truer med at lægge sag an mod spilleren Jennifer Hermoso, som forbundet beskylder for at lyve for at sværte præsidenten til.

