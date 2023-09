DBU-boss om kysse-præsident: - Optrådt upassende

Der er gået 12 dage, siden at den spanske fodboldpræsident valgte at kysse den spanske spiller Jennifer Hermoso efter VM-sejren.

Mange har efterfølgende kritiseret Luis Rubiales for episoden. Ekstra Bladet har tidligere henvendt sig til DBU for at få en kommentar fra formand Jesper Møller, da han sidder i UEFAs eksekutivkomité med Rubiales.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer skrev i en sms, at UEFA ikke har noget at gøre med sagen, hvorfor Jesper Møller ikke ønsker at blande sig.

Men nu har Jesper Møller brudt tavsheden. Som en af de sidste. Først efter at både UEFA-præsident Aleksander Ceferin og FIFA-præsident Gianni Infantino også har udtalt sig.

Små to uger efter episoden udtaler Jesper Møller sig. Foto: Jens Dresling

I en skriftlig kommentar til Ritzau udtaler Jesper Møller sig om episoden.

'Jeg var selv til stede på stadion til VM-finalen og undrede mig allerede der over den upassende opførsel, hvor han stjal opmærksomheden fra det spanske kvindelandsholds flotte sejr.'

'Jeg mener, at den spanske præsident har optrådt upassende. Det kan der vist ikke være mange meninger om, og det håber jeg også, at han selv er klar over.'

DBU-bossen bruger samme formulering som Ceferin ved at beskrive det som 'upassende'.

