Deler 20.000 gratis billetter ud

Med blot en uge til kickoff i kvindernes fodbold-VM går det trægt med billetsalget i et af værtslandene.

I Australien, hvor Danmarks gruppe afvikles, ser det glimrende ud, men i New Zealand kniber det mere.

Derfor deler en af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) sponsorer, Xero, nu 5000 gratis billetter ud til fire specifikke kampe i New Zealand.

Det drejer sig om én kamp i hver af værtsbyerne Auckland, Hamilton, Wellington og Dunedin. Det gælder blandt andet for to kampe med Spanien og to kampe med Zambia i gruppe C samt kampen Schweiz-Filippinerne i gruppe A.

Det er blandt andet New Zealands manglende resultater og fodboldens generelt begrænsede popularitet i landet, der er årsag til det svigtende billetsalg.

Kvindelandsholdet, der bærer kælenavnet Football Ferns, er ubesejret i ti kampe op til slutrunden, men regnes alligevel ikke blandt favoritterne.

Fem gange har New Zealand deltaget ved VM, men i 15 kampe er det blevet til nul sejre, tre uafgjorte og 12 nederlag.

Australien har haft lidt større succes, og anført af Chelsea-stjernen Sam Kerr bliver 'the Matildas' spået gode chancer for succes ved slutrunden.

1,25 millioner billetter er foreløbigt solgt til slutrunden, og heraf er blot 320.000 af dem solgt i New Zealand, mens Australien står for de resterende cirka 930.000.

Hver land er vært for fire indledende grupper, inden størstedelen af slutspillet foregår i Australien.

Danmark spiller sine kampe i indledende gruppe i Perth og Sydney. 22. juli går det løs mod Kina, inden også opgør mod England og Haiti venter.