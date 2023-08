Efter kysse-skandale: Nægter at spille

Det spanske kvindelandshold nægter at spille kampe, så længe præsident for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, er ved magten

Man har ventet på en reaktion, og nu er den kommet.

De bedste spanske fodboldspillere kommer ikke til at spille nogle kampe så længe Luis Rubiales er præsident for det spanske fodboldforbund.

Det skriver de i et fælles statement fredag aften.

I alt har 56 kvindelige fodboldspillere inklusiv Jennifer Hermoso, der blev kysset af Rubiales, skrevet under på et statement, der kræver, at Rubiales skal træde af.

Derudover understreger Jennifer Hermoso også, at hun ikke havde givet samtykke til kysset, som Rubiales gav hende under medaljeceremonien.

Rubiales har også modtaget kritik fra den spanske premierminister Pedro Sánchez, der kalder hans ageren for uacceptabel.

- Det, vi så, var uacceptabelt, har Pedro Sánchez udtalt. Han sagde endvidere:

- Jeg mener, at de undskyldninger, som hr. Rubiales har givet, er utilstrækkelige. Jeg mener faktisk, at de er upassende, og at han må gå længere, end han gør.

Foto: Eidan Rubio/Ritzau Scanpix

Nægter at gå af

Men manden i fokus har ikke tænkt sig at give op uden kamp.

Tidligere på fredagen har Rubiales nemlig nægtet at træde af som præsident for forbundet.

Det gjorde han ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor han forsvarede sig selv med næb og klør.

- De forsøger at begå et karaktermord på mig. Jeg siger bare, at jeg vil forsvare mig selv i retten, siger han ifølge AS.

- De har sagt til mig, at det er bedst, hvis jeg siger op, siger han, før han sender en verbal bredside mod pressen.

- Den søger ikke sandheden. Det er en kampagne, der ikke handler om sandhed eller retfærdighed.

- Jeg har ikke tænkt mig at træde tilbage.