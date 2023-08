Efter pragt-præstation: Indbakken eksploderer

Der var ikke mange, der troede, at Sverige ville slå de forsvarende verdensmestre USA ud af VM i Australien.

Men det var netop, hvad der skete, og en stor del af æren for det kan tilskrives Sveriges målmand Zećira Mušović, der havde 11 redninger i kampen, der sluttede med straffesparkskonkurrence.

Og efter den præstation er det strømmet ind med beskeder og følgere på Instagram for den 27-årige keeper.

100.000 nye følgere

I skrivende stund har hun 227.000 følgere på Instagram, og inden hun tog den røde trøje og målmandshandskerne på til kampen mod USA, lød tallet på 135.000.

Det er altså en stigning på lige under 100.000 følgere.

Samtidig er det væltet ind i indbakken med lykønskninger og søde beskeder.

Annonce:

- Masser af kærlighed og støtte og opmuntring. Frem for alt har vi bragt det svenske folk hertil mod Japan. Det er fandme sjovt, siger hun ifølge Aftonbladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kampen endte 0-0 mellem Sverige og USA, og den måtte derfor gå i forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence, hvor Sverige vandt 5-4. Foto: Hanna McKay/Ritzau Scanpix

Mušović insisterer på at sige tak til hver og en, der har sendt hende beskeder, og hun overvejer endda at få hjælp til det.

- Jeg har haft tid til at læse en del af beskederne, og jeg bliver nødt til at ansætte en, der kan hjælpe mig med at svare dem. Jeg vil virkelig gerne svare alle, men det er virkelig svært, lyder det.

Én besked stikker ud

En særlig besked gjorde hende dog ekstra glad.

Den svenske sangerinde Sabina Ddumba sendte nemlig i kølvandet på kampen også en besked til målmanden.

- Jeg fik en fin besked fra Sabina Ddumba. Jeg synes, hun er helt fantastisk, og jeg var meget glad for det.

Fredag skal Sverige i aktion igen ved VM, og denne gang skal de møde Japan, der slog Norge ud.

Danmarks VM-eventyr sluttede også i ottendedelsfinalen med et 0-2 nederlag til værterne fra Australien.