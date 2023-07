Engelsk VM-stjerne misser kamp mod Kina

Den engelske stjernespiller Keira Walsh misser Englands sidste gruppekamp ved VM mod Kina tirsdag på grund af en skade, men hun rejser ikke hjem fra slutrunden.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det så ikke godt ud, da midtbanespilleren efter 35 minutters spil fredag måtte bæres fra banen i kampen mod Danmark.

Trods tabet af den bærende spiller vandt europamestrene 1-0 over danskerne på et næsten fyldt stadion med mere end 40.000 fremmødte i den australske storby Sydney.

England fører lige nu gruppe D med seks point, mens Danmark ligger nummer to med tre point. Kina har ligeledes tre point, mens Haiti efter to spillede kampe har sit første point til gode.

De sidste undersøgelser mangler stadigvæk for at kunne fastslå, hvad der præcis er sket med Walsh. Det er dog ikke korsbåndet, den er gal med.

Annonce:

Det engelske hold er ved denne slutrunde hårdt ramt af netop korsbåndsskader og mangler af den årsag både Leah Williamson og Beth Mead.

Frygten var, at Keira Walsh var ramt af en lignende skæbne og derfor havde udsigt til måneder på sidelinjen.

Walsh er en meget afgørende spiller for landstræner Sarina Wiegmans hold. Arsenal-træner Jonas Eidevall kalder den 26-årige spiller 'uerstattelig'.

- Det kunne man se på den måde, Danmark begyndte at presse, efter at hun forlod banen skadet, siger Eidevall til BBC Radio 5 ifølge The Guardian.

Efter godt fem minutters spil kom et stærkt engelsk hold fredag foran mod Danmark. Det lykkedes dog det danske hold at komme spillemæssigt tilbage i kampen, men Lars Søndergaards hold fik ikke scoret trods flere chancer.

Dermed kunne England lægge sig i front af gruppe D inden mødet med Kina tirsdag i sidste runde af gruppespillet.

Danmark møder tirsdag Haiti i sidste gruppekamp, mens England altså møder Kina.