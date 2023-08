Europæisk brag i vente: Holland videre ved VM

Holland skal møde Spanien i kvartfinalen ved fodboldkvindernes VM-slutrunde i Australien og New Zealand.

Det står klart, efter at Holland natten til søndag dansk tid vandt 2-0 over Sydafrika i ottendedelsfinalen i Sydney.

De hollandske forhåndsfavoritter havde en stor overvægt af boldbesiddelse, men på chancefronten var kampen lige. I målet storspillede Hollands målmand, mens Sydafrikas keeper endte med en uheldig hovedrolle.

Holland gav sig selv en god start, da Jill Roord sendte holdet i front i kampens niende minut efter et hjørnespark.

Selv om hollænderne styrede spillet, havde Sydafrika også chancer til at udligne, men Daphne van Domselaar tog sig af alle de forsøg, der var inden for rammen.

- Det var ikke vores bedste kamp, og vi gav for mange chancer væk. Men jeg er glad for at have spillet en rolle i, at vi holdt nullet, siger den hollandske målmand ifølge AFP.

- Jeg ved ikke, om det var den bedste kamp i min karriere, men det er en kamp, jeg kan se tilbage på med stolthed, tilføjer plankeværket.

I stedet for en udligning forsvandt spændingen midt i anden halvleg, da Holland havde det nødvendige held. Kaylin Swart i det sydafrikanske mål havde spillet en god kamp, men hun så alt andet end god ud ved 2-0-målet.

Lineth Beerensteyns afslutning sad lige midt på målmanden, men af uforklarlige årsager kunne hun ikke holde fast i den, og i stedet trillede bolden i mål. Formentlig af respekt for keeperens store fejl jublede den hollandske målscorer meget behersket.

Nu har Holland frem til på fredag til at nærstudere kvartfinalemodstanderen Spanien, mens Sydafrika forlader slutrunden som en af dens positive overraskelser. Det ærgrer Sydafrikas landstræner, Desiree Ellis.

- Vi kreerede de chancer, der skulle til, for at kunne slå Holland. Specielt i første halvleg kunne vi have dræbt kampen, siger hun.