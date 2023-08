Fejrer VM-triumf på luksusyacht

Guld, luksus, sol og sommer.

Ja, der er meget at glæde sig over for det spanske kvindelandshold, der søndag vandt VM efter en finalesejr over England på 1-0.

Nu er de spanske kvinder taget på en velfortjent ferie, hvor de sammen slapper af og nyder tilværelsen på en yacht i ferieparadiset Ibiza.

Foto: Franciso Guerra/Ritzau Scanpix

Stort postyr

Selvom VM er overstået, og de nykårede verdensmestre i disse dage nyder en kold drink og pjasker rundt i vandet ud for Ibiza, er der i den grad fokus på det spanske hold.

Det er der, fordi under medaljeoverrækkelsen fik den spanske stjerne Jennifer Hermoso en ordentlig møsser af præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales.

Et kys, der har vakt vrede og forargelse rundt om i verden.

Hermoso har selv været ude og tale episoden ned, men Rubiales har i en ny forklaring været ude og lægge sig fladt ned og undskylde.

Han modtager også kritik fra den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, der kalder hans ageren for uacceptabel.

- Det, vi så, var uacceptabelt, har Pedro Sanchéz udtalt. Han sagde endvidere:

- Jeg mener, at de undskyldninger, som hr. Rubiales har givet, er utilstrækkelige. Jeg mener faktisk, at de er upassende, og at han må gå længere, end han gør.