FIFA åbner sag mod spansk fodboldchef efter kys

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) åbner en disciplinærsag mod præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

- Fifas disciplinærkomité har informeret præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, om, at der åbnes en sag mod ham baseret på de hændelser, der skete under VM-finalen for kvinder søndag, skriver forbundet.

Efter at Spaniens kvindelandshold vandt VM, kyssede Rubiales spilleren Jennifer Hermoso på munden, da holdet skulle have overrakt guldmedaljerne.

- Fifa understreger sin opfordring om at respektere integriteten i alle individer og fordømmer på det kraftigste enhver opførsel, som gør det modsatte, lyder det fra Fifa.

Hermoso erklærede efterfølgende, at hun ikke brød sig om det. Mandag fordømte flere spanske ministre kysseriet. Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, har bakket op om kritikken.

- Det, vi så, var uacceptabelt, har Pedro Sanchéz sagt.

Den spanske liga for kvindefodbold har ligeledes klaget over fodboldpræsidenten til CSD, Consejo Superior de Deportes, som hører under den spanske regering og er det øverste organ for sport i landet.

- En af de største bedrifter i spansk sportshistorie er blevet skæmmet af den pinlige opførsel fra den øverste repræsentant for spansk fodbold, der endnu en gang har vist, at han ikke kan udfylde den post, han indtager, lød det i en udtalelse fra den spanske kvindeliga ifølge flere nyhedsbureauer.

Mandag aften undskyldte Luis Rubiales for kysset og sin opførsel.

- Jeg må indrømme, at jeg helt sikkert var gal på den. Det var ikke med onde hensigter, lød det fra Rubiales i en video.

Fredag holder det spanske fodboldforbund en ekstraordinær generalforsamling som følge af sagen.