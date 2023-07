FIFA-præsident tager pis på sig selv

- I dag føler jeg mig som qatarer, i dag føler jeg mig arabisk, i dag føler jeg mig afrikansk, i dag føler jeg mig homoseksuel, i dag føler jeg mig handicappet, i dag føler jeg mig som en migrantarbejder.

De færreste har nok glemt ovenstående ord fra præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Gianni Infantino, der leverede fraserne i en bemærkelsesværdig tale under herrernes VM i Qatar sidste år.

Selv har han, dagen før VM i kvindefodbold sparkes i gang, heller ikke glemt de berømte formuleringer.

- Hvis I venter på at høre, hvordan jeg har det i dag: Jeg føler mig træt, fordi jeg lige er landet, men jeg føler mig meget glad, sagde han på et pressemøde onsdag morgen i den newzealandske storby Auckland.

Det skriver det newzealandske medie Stuff, der fortolker det som en reference til den berømte tale.

Deler værtskab

New Zealand er sammen med Australien vært for VM, som de to lande torsdag indleder med kampe mod henholdsvis Norge og Irland.

Allerede i juni meddelte FIFA, mere end en måned før slutrundens start, at man har overgået VM i 2023 med hensyn til billetsalg.

1.032.884 billetter var solgt, da FIFA lagde en nyhed ud på sin hjemmeside, mens præsident Gianni Infantino delte nyheden og sine tanker på Instagram.

'Kvinderne er fremtiden. Tak til fansene for støtten til det, som bliver det bedste kvinde-VM nogensinde,' skrev han i et opslag.

Kun tiden vil vise, om kvindernes VM bliver lige så kontroversielt som herrernes i Qatar, hvor regnbuestribede armbind blev et ømtåleligt emne under turneringen i det islamiske land.

Ligesom i Qatar har FIFA forbudt brugen af armbindene, som støtter seksuelle minoriteter. I stedet må spillerne udelukkende benytte en række armbind med mere generelle budskaber, som FIFA selv har udviklet.

Danmark spiller første kamp mod Kina lørdag 22. juli. I øvrigt er Danmark i gruppe med England og Haiti.