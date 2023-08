FIFA svigter misbrugte kvinder

VM for kvinder i Australien og New Zealand har været en kæmpe succes, men der er en grum bagside af sporten, som FIFA ikke har formået at tackle

Sommerens VM for kvinder i Australien og New Zealand har leveret varen som aldrig før med store tv-aftaler, flotte tilskuertal og kvalitetskampe, der retfærdiggør den store satsning på sporten.

Men efter en toårig høringsperiode mangler FIFA stadig at beskytte spillere mod den uhyggelige bagside af sporten - seksuelt misbrug og andre former for fysisk og følelsesmæssigt misbrug.

Pandemien var også til stede ved slutrunden i Australien og New Zealand: Zambias træner, Bruce Mwape, havde angiveligt gnedet sine hænder på brystet af en af sine spillere. I forvejen er der mange beskyldninger om seksuelle overgreb i kvindefodbold i det sydafrikanske land.

Zambias fodboldforbund vil ikke afskedige Mwape, men har omdirigeret ham til et herrehold.

Beskyldningerne mod Mwape er kun toppen af isbjerget. I en stor del af FIFA's 211 medlemsforbund florerer anklager om seksuelt misbrug. Det går fra trænerstaben og helt op til præsidenter for de nationale forbund.

Detaljerne er ofte uhyggelige. Mere end et dusin tidligere spillere på højt niveau kritiserede Det Canadiske Fodboldforbund for ikke at beskytte ungdomsspillere mod at blive seksuelt misbrugt af trænere.

Skandale på skandale

Skandalerne i Haiti og Afghanistan har været de mest profilerede.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Haiti-sagen. Her udstedte FIFA en livstidskarantæne til præsidenten for Haitis fodboldforbund, Yves Jean-Bart, for seksuelt misbrug af en række af landets kvindelige elitefodboldspillere, herunder flere landsholdsaktører.

En række af overgrebene fandt sted på Haitis nationale fodboldcenter, Camp Nou, og i afgørelsen fra FIFA hedder det, at der er dokumenteret 34 ofre for seksuelt misbrug og voldtægt, også af mindreårige. En række af forholdene er blevet indsamlet og dokumenteret af Human Rights Watch og af den internationale spillerforening FIFpro.

Haitis tidligere fodboldpræsident, Yves Jean-Bart, står bag en lang række overgreb. Foto: Ritzau Scanpix

I en alder af 15 år blev Haitis Baraya (vi har ændret hendes navn, red.) gentagne gange befamlet på brysterne og under tøjet af landets fodboldpræsident, Jean-Bart. Fodboldpræsidenten kyssede hende med magt. Baraya, som Ekstra Bladet har talt med, og andre haitianske kvindespillere var altid i fare for at blive seksuelt chikaneret.

I Australien og New Zealand deltog Haiti for første gang ved en slutrunde, hvor Danmark var en af modstanderne i det indledende gruppespil i den globale turnering.

Floskler og flotte ord

I sidste ende vidnede Baraya for FIFA, men hun har aldrig rigtig stolet på fodboldinstitutionerne - og med god grund. FIFA leverede alle de rigtige erklæringer. Floskler og flotte ord. Og i 2021 lovede FIFA at oprette en global sikker sportsenhed, de lancerede et program til beskyttelse af børn, og i juni solgte FIFA's vicegeneralsekretær, Alasdair Bell, og FIFA's seniorrådgiver for præsidentens kontor, Joyce Cook, idéen om et sikkert sportsorgan til Europarådet.

Men der sker bare ingenting. Efter søndagens VM-finale mellem England og Spanien, den største kvindekamp i fire år, vil de kvindelige fodboldspillere ikke være et skridt tættere på beskyttelse fra FIFA mod seksuelt misbrug.

Gianni Infantino fortæller glad om de mange gode oplevelser ved kvinde-VM, men når det kommer til den manglende indsats over for de mange overgreb, er han tavs. Foto: Ritzau Scanpix

Fik FIFA kolde fødder?

En FIFA-kilde bekræfter over for Ekstra Bladet, at processen med at etablere det sikre sportsorgan ikke er kommet videre i de seneste måneder, men motivet er uklart:

Fik FIFA kolde fødder? Frygtede de for meget kontrol? Den manglende handling har ført til frustration blandt interessenter og rettighedsgrupper. På tærsklen til VM skrev Sport and Rights Alliance til FIFA-præsident Gianni Infantino og krævede handling nu.

Joanna Maranhão er koordinator for Sport and Rights Alliance. Hun er fire gange olympisk deltager i svømning for Brasilien, og hun har oplevet seksuelt misbrug i løbet af sin karriere.

Skadelige møder

- Det nedbryder dig indefra og ud. Vi er for evigt såret, der er ingen måde at overvinde disse oplevelser på, siger Joanna Maranhão.

Hun har som koordinator været i kontakt med flere af de spillere, som har vidnet over for FIFA. Det har ikke været nogen ubetinget succes.

- Flere af møderne har faktisk været skadelige for de berørte spillere, siger hun.

Den Internationale Olympiske Komite, IOC, har defineret sin egen strategi. Men i stedet for at gå sammen om et samlet organ, der dækker alle idrætsgrene, holder FIFA sig væk fra IOC’s initiativ.

Og det forstår Joanna Maranhão ikke noget af.

- En multisportsenhed ville betyde, at FIFA ville dele byrden af potentielle sager med andre, og det ville skade FIFA's omdømme mindre, siger hun.

- FIFA selv har gentagne gange erkendt, at dets interne systemer ikke er egnede til formålet, tilføjer Kat Craig, en menneskerettighedsadvokat og global ekspert i sikker sport.

Fodslæbende FIFA

Det er ikke et spørgsmål om penge. FIFA har som udgangspunkt afsat omkring 400 millioner kroner til projektet, der skal sikre, at kvinder og børn bliver beskyttet og får den nødvendige hjælp.

IOC har afsat omkring 70 millioner kroner til deres egne projekter.

I USA, hvor man stadig slås med eftervirkningerne af den store sexmisbrugsskandale i gymnastikforbundet, opererer U.S. Center for Safesport med et årligt budget på omkring 140 millioner kroner.

- Hvorfor skal vi vente fire år mere på FIFA? spørger Minky Worden fra Human Rights Watch, som er involveret i høringsprocessen i det internationale fodboldforbund.

Minky Worden fra Human Rights Watch savner handling hos FIFA.

- Kvindernes VM har sat fokus på de mange seksuelle misbrugere, som er ledere og trænere i kvindefodbold. Ledere, der misbruger spillere og presser dem til sex, for at de overhovedet kan få lov til at spille på kvindelandsholdet. Det er den største skam, siger Minky Worden.

- FIFA fortsætter med at slæbe på fødderne, og dermed risikerer endnu flere kvindelige spillere rundtom i verden at blive udsat for seksuelle overgreb. Haiti-sagen er det bedste bevis på, at det haster, konkluderer Joanna Maranhão.

Ekstra Bladet har stillet FIFA en række spørgsmål om sagen, men vi har ikke modtaget svar.

