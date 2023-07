Flere af VM-holdets kampfrie dage går med lange flyture

Knap 4000 kilometer hver vej har det danske landshold rejst i fly gennem Australien for at komme frem og tilbage mellem gruppekampe i byerne Perth og Sydney.

For at sætte det i perspektiv, svarer det cirka til en tur fra København til grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Dermed er der gået næsten to dage med rejseaktivitet, fortæller landsholdsspiller Signe Bruun.

- Det havde selvfølgelig været mest optimalt, hvis vi havde spillet alle tre kampe i én by. Vi har brugt to dage på at komme frem og tilbage, men sådan er det.

- Vi vidste godt, at vi ville have nogle af de lange rejser, så vi har forberedt os på det, siger Signe Bruun.

VM-slutrunden bliver spillet i ni forskellige byer i Australien og New Zealand, der deler værtskabet.

Danmark er blandt de hold, der har de længste flyveture som en del af programmet undervejs.

Landsholdet slog i første gruppekamp Kina 1-0 i Perth. Herefter gik turen til Sydney, hvor holdet tabte 0-1 til England. Tirsdag venter sidste gruppekamp i Perth mod Haiti, hvor landsholdet ankom til lørdag.

For den danske målscorer Amalie Vangsgaard er flyveturen ikke noget problem, så længe landsholdet rejser under ordentlige forhold.

- Vi har gode forhold, når vi flyver og plads til at sidde ordentligt med benene oppe, hvis man har lyst til det. Det gør det mere overskueligt.

- Men jeg er træt efter sådan en flyvetur, siger Amalie Vangsgaard om den fem timer lange rejse på tværs af Australien.

Fra landstræner Lars Søndergaard lyder det, at holdet bekymrede sig mere om distancen forud for slutrunden.

- Vi så det som et problem, før vi tog til Australien, men nu er vi blevet vant til tanken om at rejse. Jeg synes, vi har rejst meget komfortabelt, siger han.

Danmark møder Haiti tirsdag klokken 13 dansk tid. Her spiller holdet for at sikre sig en af de to pladser, der giver adgang til ottendedelsfinalerne. Sker det, skal holdet tilbage til den australske østkyst.