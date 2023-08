Forfærdelig tragedie: VM-stjernes lillebror dræbt

Colombia overraskede alt og alle, da de for første gang i nationens historie nåede til kvartfinalen ved den igangværende VM-slutrunde i Australien og New Zealand.

Det skete blandt andet efter en flot 2-1-sejr over Tyskland, der blev sendt hjem efter gruppespillet.

I kvartfinalen løb de ind i et 1-2-nederlag til England, og dermed var det slut.

Jorelyn Carabali mistede også en bror for et par år siden. Foto: Jaimi Joy/Ritzau Scanpix

Den 26-årige colombianske midtbanestjerne Jorelyn Carabali havde nærmest kun lige forladt VM-slutrunden i Australien med sit hold, da hun blev ramt af en stor familie tragedie.

På vej hjem efter VM-nederlaget i kvartfinalen til England fik VM-stjernen den ubeskrivelige besked, at hendes bror natten til mandag var blevet skudt i en natklub i byen Cali.

Ifølge det tyske medie Bild blev han ramt af skud, efter bevæbnede mænd stormede klubben.

Jorelyn Carabali var rørt til tårer, da hun og Colombia røg ud ved VM. Foto: David Gray/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Mediet skriver, at episoden fandt sted i et område, der er kendt for sin narkokriminalitet, og de involverede efter sigende skulle være involveret i kriminelle handlinger.

Det er anden gang, at Jorelyn Carabali mister en af sine søskende.

For et par år siden døde hendes anden bror også.