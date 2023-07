Harder: Pres skal vendes til energi mod stærkt engelsk hold

Der er pres på, når Danmark fredag møder de forsvarende europæiske mestre England på et næsten udsolgt stadion i Australien ved kvindernes VM-slutrunde.

Ligesom de kinesiske fans var i overtal mod Kina i første gruppekamp, forventer danskerne også stor engelsk opbakning i Sydney, hvor der bor mange briter.

Her skal det danske hold vende kulissen til sin fordel, lyder det fra kaptajn Pernille Harder.

- Vi skal prøve at nyde rammerne i stedet for at se det som noget, der kan svække os. Vi skal bruge energien, selv om de måske ikke alle sammen hepper på os, siger landsholdsangriberen.

Danmark møder englænderne i gruppespillet ved VM-slutrunden, der spilles i Australien og New Zealand.

Koden til at knække et stærkt engelsk hold skal blandt andet findes ved at turde beholde bolden, lyder det fra Katrine Veje.

England mangler store profiler som Leah Williamson og Beth Mead, men ser ifølge landsholdsspilleren ikke af den grund mindre farlige ud.

- Vi har set klip på dem, og de ser stadigvæk utroligt stærke ud. For os er det vigtigt, at vi tør have bolden lidt mere, end vi havde mod Kina, siger Katrine Veje.

Den engelske presse kan dog godt finde svagheder ved holdet. Ikke siden april har England formået at score et mål fra åbent spil.

Rikke Sevecke tror dog nok, at englænderne skal finde formen til fredag.

- Det går op og ned, også for England. Jeg er helt sikker på, at de nok skal være klar, når det gælder. Sådan er det med de store hold. Derfor er det også vigtigt, at vi er 100 procent klar, siger Rikke Sevecke.

England vandt i første gruppekamp en uventet smal sejr over Haiti 1-0. Det mål blev scoret på straffespark af Georgia Stanway. Også danskerne vandt første gruppekamp 1-0 mod Kina.

Danmarks sidste gruppekamp er mod Haiti. Den spilles 1. august i Perth.