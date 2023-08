Helle Thorning reagerer på kysse-skandale: - Helt ufatteligt

- Det undrer mig, at man kan håndtere en sag så dårligt. At han selv og det spanske fodboldforbund ikke kan se, at det ikke er i orden, at Jenni Hermoso bliver kysset på munden, det er mig en gåde.

Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der blandt andet står i spidsen for DBU’s Governance- og Udviklingskomité, er langt fra imponeret over håndteringen af sagen, der har trukket overskrifter den seneste tid.

Det fortæller hun i et interview med Ekstra Bladet.

- Fra et kommunikationssynspunkt er det helt ufatteligt, at de er så stædige. Jeg bliver så trist over, at han ikke agerer korrekt. Han kunne have lagt sig fladt ned og sagt ordentligt undskyld, siger Helle Thorning-Schmidt, der selv overværede VM-finalen på Stadium Australia i Sydney.

Målet med kommissionen er blandt andet, at DBU skal være kendt og anerkendt for Good Governance, samfundsansvar og gode relationer ved at sikre transparens og ordentlighed.. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Samfundsproblem

Der er blevet sat et midlertidig punktum i sagen, efter FIFA lørdag valgte at suspendere ham i 90 dage.

Men i dagene op til har man på Ekstra Bladet blandt andet kunnet læse, hvordan Luis Rubiales nægter at trække sig.

Samtidig truer Spaniens Fodboldforbund (RFEF) med at lægge sag an mod spilleren Jennifer Hermoso, som forbundet beskylder for at lyve for at sværte præsidenten til.

Det sker, efter Hermoso fredag igennem spillerforeningen FutPro udsendte en erklæring, hvor hun afviste Rubiales' påstand om, at det var med hendes accept, at han kyssede hende på munden under sejrsceremonien efter VM-finalen.

- Jeg vil gerne gøre klart, at den samtale, som Rubiales refererer til, aldrig har fundet sted, og kysset var aldrig med mit samtykke. Jeg vil gentage, hvad jeg har sagt før, at jeg ikke brød mig om den hændelse, skrev Hermoso blandt andet.

Efter kysse-skandale: Nægter at spille

Ifølge Helle Thorning-Schmidt er der intet at komme efter i forhold til Jenni Hermosos reaktion på situationen.

- Det har været interessant at se, hvad andre har sagt. Det er ikke en kriminel handling, men derfor kan det godt være grænseoverskridende og forkert. Men så siger man da i det mindste undskyld. Det summer så mange ting op i hele MeeToo-debatten, siger hun.

Luis Rubiales plantede et kys på læberne af Jennifer Hermoso efter VM-finalen, og det har skabt kold luft i spansk fodbold. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

- Det interessante er, at hun reagerer, som kvinder har gjort i så mange år, og det burde efterhånden ikke komme bag på nogen.

- Hun har sagt det tydeligt, at hun føler sig sårbar i en sexistisk sammenhæng, og hun har ikke givet accept til det, så er den ikke længere.

Bliver væltet

Fifas suspendering af Rubiales i 90 dage betyder, at han ikke må beskæftige sig med fodbold på nationalt eller internationalt plan i foreløbig 90 dage, hvorefter der vil blive truffet en endelig afgørelse om den skandaleombruste præsidents fremtid.

Samtidig slog sportsjournalisten Luna Christofi lørdag fast over for Ekstra Bladet, at den spanske regering vil vælte fodboldpræsidenten i den kommende uge.

UEFA-kongres i Lissabon. DBU's formand, Jesper Møller, hilser på Luis Rubiales på podiet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Derudover sidder den udskældte boss også i eksekutivkomitéen i UEFA - det mest magtfulde fodboldorgan i Europa. Med i eksekutivkomitéen sidder Dansk Boldspil-Unions formand, Jesper Møller.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Møller.

Men DBU's kommunikationschef Jakob Høyer skriver i en sms, at UEFA ikke har noget at gøre med sagen, hvorfor Jesper Møller ikke ønsker at blande sig.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvad Jesper Møller tænker om at sidde i komite med Rubiales, og om han mener, at Rubiales fortsat kan være en del af komiteen.

Til det lyder det fra kommunikationschefen, at de enkelte medlemmer ikke skal eller kan vurdere hinanden.

Du kan læse hele historien her.