Helt godnat: Infantino forlader VM i utide

FIFA-præsidenten stræber efter ligestilling - men foretrækker Tahiti og Cook-øerne frem for VM for kvinder

I Qatar sad han sidste år smilende og overværede alle 64 kampe ved VM i fodbold for mænd.

Ved kvindernes VM, der spilles netop nu i Australien og New Zealand, har Gianni Infantino valgt en anden tilgang.

Han var der i begyndelsen, men så forsvandt han.

I skrivende stund er han at finde ude på Cook-øerne i det sydlige Stillehav. Forleden var han på det nærliggende Tahiti.

Det ser ud til, han hygger sig derude langt væk fra alting. Der bliver spillet fodbold med de lokale, han får blomsterkranse om halsen, der hilses og smiles, endda grines flere gange, og så taler han om udbredelsen af fodbold – og at alle er helt tossede med fodbold, hvor han kommer frem.

Annonce:

Det klinger lidt hult, når Infantino forlader et VM, fordi han dels er chefen for det hele, dels har talt meget om samme respekt for kvindefodbold som for mandefodbold. Og så vakte det opsigt, da han kritiserede tv-stationer verden over for ikke at tilbyde penge nok for rettighederne til slutrunden.

- Vi ønsker blot, at kvindernes slutrunde er respekteret, og at der bliver betalt det rette beløb for det, sagde han i maj.

Ifølge engelske Sky News, der har fulgt et privat jet, der skal have haft ham om bord, forlod han New Zealand 25. juli efter at have været i landet i otte dage.

En fejring af ligestilling

Og det er New Zealand. Australien har han slet ikke besøgt. Ikke siden 2020, hvor han offentliggjorde, at de to lande havde fået tildelt slutrunden.

Igen kan man drage en parallel til Qatar-mesterskabet, hvor Infantino boede i landet det meste af et år op til slutrunden i november og december.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er i øvrigt Infantino, der selv har kaldt VM i fodbold for en fejring af ligestilling.

FIFA har ikke kunnet give svar på, hvornår præsidenten er tilbage. VM slutter 20. august.