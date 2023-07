Helterolle giver dansk VM-angriber blod på tanden

Kunne Amalie Vangsgaard selv sætte Danmarks VM-hold forud for den afgørende gruppekamp mod Haiti tirsdag, starter hun selvfølgelig inde.

- Sådan tror jeg, at alle her på landsholdet har det.

- Jeg tænker, at jeg har gjort mig positivt bemærket, men at der er mange taktiske overvejelser i forhold til, hvem der starter inde, siger den 26-årige angriber.

Til daglig spiller Amalie Vangsgaard i Paris Saint-Germain. Som eneste danske målscorer har hun for alvor tiltrukket sig opmærksomhed i landsholdslejren under slutrunden.

Med få minutter igen blev Vangsgaard indskiftet i første gruppekamp mod Kina, efter at et nervøst dansk landshold havde haft svært ved at finde fodfæste.

Her blev et præcist hovedstød til et mål, der med ét vekslede VM-nerver i truppen til optimisme.

- Jeg er glad for at have sat det præg og gjort den forskel, selv om jeg kom ind fra bænken.

- Det giver mere blod på tanden. Jeg tror, det er noget, jeg har manglet på landsholdet - at komme ind i de der situationer. Nogle gange tager det bare tid at finde det frem. Det er fedt, at det er kommet nu, siger Vangsgaard.

Rollen som indskiftet angriber, der på få minutter skal forsøge at sikre et resultat, er i sig selv en speciel disciplin.

- Det mentale er ret vigtigt. Jeg skal vide, hvad jeg skal, når jeg kommer ind, og hvad min opgave er, siger Amalie Vangsgaard, der er slutrundedebutant.

Mod England fredag var historien ved at gentage sig selv for den indskiftede angrebsspiller. Hendes hovedstød endte dog på stolpen, og Danmark tabte 0-1 til europamestrene.

Tirsdag klokken 13 dansk tid møder Danmark Haiti og spiller her for avancement fra gruppespillet.

Vangsgaard kan som bekendt ikke selv sætte holdkortet, men blot håbe på en plads i startopstillingen. Det må være op til trænerne, tilføjer hun ydmygt.

Skulle det ikke ske, er hun dog også tilfreds med den rolle, hun har spillet de to seneste kampe.

- Jeg ser det ikke som en negativ ting at skulle starte ude ved VM. Vi har set, at det kan være det, der ændrer kampen, siger Amalie Vangsgaard.