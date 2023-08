I kamp mod 80.000 australiere: - Danmark har en chance

Mandag 12.30 dansk tid skal det danske kvindelandshold på en stor opgave, når holdet skal møde VM-værterne fra Australien.

Der er næppe stor tvivl om, at det er australierne, der må påtage sig favoritværdigheden. Men ekspert på Viaplay under slutrunden Katrine S. Pedersen mener, at danskerne godt kan tage fusen på værterne.

- Vi er underdogs. Men det er seriøst ikke den værste modstander, vi kunne have mødt. Og jeg tror, at det vil gå godt for os i sådan en kamp i fire ud af ti kampe, så vi har en chance, siger hun til Ekstra Bladet.

Katrine S. Pedersen, som både er rekordholder for flest kvindelandskampe nogensinde for Danmark og har en trænerkarriere for blandt andet AGF, mener, at der er en bestemt måde, Danmark skal gribe kampen an på.

Annonce:

- Vi har været gode, når vi har mødt hold, som styrer spillet. Ligesom Australien gerne vil. Jeg mener, det kan passe rigtig godt til Danmark, at vi kan spille os ind i kampen ved at satse på omstillinger.

- Ingen har prøvet det før

Det er første gang siden 1995, at Danmark er gået videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde. Det er kæmpestort, mener Katrine S. Pedersen.

- Der er ingen af spillerne, der har prøvet det før. De har drømt det om hele deres fodboldliv.

- Rent sportsligt er det også kæmpestort, for kun halvdelen af holdene til en slutrunde kommer til at spille mere end tre kampe. Og nu har vi klaret første 'hurdle' og er videre fra gruppen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

80.000 fans i ryggen

Der kommer til at være godt gang i Stadium Australia i Sydney, hvor kampen spilles. Her kommer værterne ikke til at mangle opbakning.

Annonce:

- De har hele nationen bag sig, og der kommer til at være 80.000 mennesker og udsolgt på stadion. Det bliver slet ikke en nem opgave, men det kunne have været værre, siger hun og henviser til, at man kunne have mødt andre forhåndsfavoritter som USA eller Frankrig.

Samtaleemnet for værterne har været Chelsea-skarpretteren Sam Kerr, som har siddet ude hele gruppespillet med en muskelskade. Det vides endnu ikke, om hun bliver klar til kampen, men det spår Katrine S. Pedersen, at hun gør.

- Kerr skulle være klar. Jeg ved dog ikke, om hun starter inde eller kommer ind fra bænken.

Det er i så fald en væsentlig forstærkning til det australske hold. Pedersen kalder hende nemlig for verdens bedste angriber.

- Hun er nok verdens bedste angriber lige nu. Hun spiller i Chelsea, hvor Pernille Harder også har spillet. Hun er en virkelig dygtig afslutter og god til at løbe dybt.

Et hold, man skal passe på

Selvom Danmark ikke er favoritter til hverken kampen eller den samlede sejr, mener Pedersen dog, at Danmarks præstationer giver genlyd i udlandet.

- Vi er nok ikke frygtindgydende. Men folk kender Pernille Harder, og de husker, at Danmark præsterede godt ved EM i 2017, og det hænger stadig ved.

- Vi er et hold, man skal passe på. Og det ved folk også godt.