I VM-finalen efter stort drama

De første 80 minutter af semifinalen mellem Spanien og Sverige ved VM i kvindefodbold tog ingen priser for underholdning. Til gengæld leverede de to hold ti minutter med masser af drama til slut.

En sen svensk udligning pegede i retning af forlængelse, men i sidste minut sendte anfører Olga Carmona spanierne i VM-finalen med et langskudsmål til slutresultatet 2-1. Dermed er Spanien klar til sin første VM-finale nogensinde.

I finalen i Sydney søndag venter enten Englands europamestre eller værtsnationen Australien. Det afgøres onsdag.

Salma Paralluelo sparker Spanien i VM-finalen med en knastør afslutning i feltet. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Sverige var som forventet kommet til semifinalen med den opskrift, som havde givet succes mod både USA og Japan.

Svenskerne stod stramt i kæderne og lod gerne spanierne have bolden meget, mens omstillinger og dødbolde var det foretrukne svenske våben.

Spanien havde svært ved at skabe de helt store chancer, og da Sverige først kort før pausen bed en smule fra sig i den anden ende, var underholdningsværdien sparsom.

Sverige har måske ikke været det mest underholdende mandskab ved VM. Til gengæld har holdet været hamrende solidt.

Fra anden halvlegs start famlede Spanien stadig efter topniveauet, mens den svenske dieselmotor fortsatte sin gameplan. De stærkere svenske spillere bragte masser af fysik ind i kampen og tiltvang sig et lille overtag.

Spanien er i VM-finalen. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Vigtig indskiftning af stortalent

Indskiftningen af det 19-årige stortalent Salma Paralluelo efter en lille times spil bragte nyt liv til den spanske offensiv, som var gået i stå.

Den enorme fart fra den tidligere guldvinder i 400 meter hækkeløb fra ungdoms-OL tvang svenskerne lidt tilbage, og spilovertaget tippede igen i spansk favør.

Det blev endelig også til nogle chancer, men det var unge Paralluelo, som skulle gøre forskellen bryde målløsheden.

Ti minutter før tid dumpede en bold ned foran hende i feltet. Resolut klappede hun til bolden og sende den fladt ind ved fjerneste stolpe.

Hun havde kurs mod matchvinderrollen, som hun blev det i kvartfinalen mod Holland, men to minutter før tid fik den svenske indskifter Rebecka Blomqvist chancen i feltet og udlignede.

Blot et minut senere blev kursen mod forlænget spilletid dog ændret. Spaniens anfører, Olga Carmona, tog chancen udefra, og mens Zecira Musovic ikke så for heldig ud på stregen, gik bolden ind via overliggeren og sendte spanierne i ekstase.

