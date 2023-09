Kæmpe kovending: Lægger sig fladt ned skandale-kys

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) undskylder nu for sin præsidents opførsel i forbindelse med fejringen af Spaniens sejr i kvindernes VM-finale.

Luis Rubiales blandt andet kyssede en af de spanske spillere på munden. Siden har han været udsat for heftig kritik og er blevet suspenderet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Pedro Rocha har overtaget roret som præsident midlertidigt, mens Luis Rubiales bliver undersøgt, og det er ham, der står som afsender på tirsdagens undskyldning, som RFEF har lagt ud på sin hjemmeside.

Undskyldningen er stilet til blandt andet Fifa, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og FN samt fodboldspillere i al almindelighed og især de spanske og engelske landsholdsspillere, som deltog i VM-finalen.

- Den skade, som er forvoldt på spansk fodbold, spansk sport, det spanske samfund og alle fodboldens og sportens værdier, er enorm, udtaler Pedro Rocha.

- RFEF vil over for samfundet og fodboldverdenen som helhed gerne udtrykke sin dybeste beklagelse for det, der skete, som har plettet vores landshold, vores fodbold og vores samfund.

- Vi er dybt kede af den skade, der er forvoldt, og derfor vil vi fra RFEF gerne undskylde meget oprigtigt og forpligte os til, at begivenheder som disse aldrig kan ske igen, siger Pedro Rocha.

Tirsdagens udmelding strider mod tidligere udmeldinger fra RFEF.

Umiddelbart efter VM-finalen var forbundet ude med lange skrivelser og forsøgte at føre bevis for, at Luis Rubiales ikke havde handlet uacceptabelt. Men nu er RFEF altså vendt på en tallerken.

- Rubiales' handlinger er under alle omstændigheder uacceptable, og derfor har RFEF omgående trukket al den upassende og meningsløse kommunikation tilbage, skriver Pedro Rocha.