Kæmpe VM-chok: Miniputter slår Brasilien ud

Jamaica er overraskende videre til 1/8-finalen ved VM i fodbold.

Det står fast efter onsdagens 0-0-kamp mod Brasilien i gruppe F. Resultatet betyder, at brasilianerne lige så overraskende er færdige ved VM.

Jamaica går videre, selv om holdet blot scorede ét mål i tre gruppekampe. Men en 1-0-sejr over miniputterne fra Panama og to gange 0-0 mod Frankrig og Brasilien var altså nok for jamaicanerne.

Det er første gang siden 1995, at Brasilien ryger ud i gruppespillet. Brasilianerne sluttede gruppe F med fire point.

Jamaica spiller VM for kun anden gang, og det er første gang, at jamaicanerne går videre fra gruppespillet.

Sensationen kom i øvrigt kort tid efter en anden vaskeægte VM-sensation, hvor Sydafrika slog Italien ud.

Især målmand Rebecca Spencer var sikkerheden selv for Jamaica mod Brasilien, der havde den 37-årige legende Marta på banen i de første 80 minutter. Men angriberen kunne intet stille op i sit sidste VM.

Frankrig vandt gruppen efter en 6-3-sejr over Panama. Den franske angrebsstjerne Kadidiatou Diani scorede hattrick - takket være to straffespark blandt andet - men det var nærmest Panama-spillerne, som jublede mest undervejs i opgøret.

Det gjorde Panama-spillerne i forbindelse med holdets tre scoringer. Inden kampen havde Panama aldrig scoret et VM-mål.