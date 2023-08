Kovending efter VM-kys: - Jeg har fejlet

Thomas Helmig kender det godt, et kys det er, hvad der sker.

Men Helmig formåede modsat den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales at kysse sin modpart på kinden, mens spanieren gav et passioneret kys på munden til Jennifer Hermoso, der er landsholdsspiller på det spanske landshold, på sejrspodiet efter holdets VM-sejr over England.

Kort sagt blev chefen grebet af stemningen og kyssede en af sine medarbejdere. Oprindeligt var Rubiales fast i sin tyrkertro, det var et jubelkys, der blev til i et moment af kærlighed og glæde over at blive mestre.

Nu trækker han i land.

'Jeg har fejlet, helt sikkert,' fortæller fodboldpræsidenten til Marca.

Annonce:

'Jeg bliver nødt til at indse det. I et øjebliks eufori uden bagtanker eller ond hensigt, så skete det, der skete, på en meget spontan måde.' Jeg kommer til at lære fra den her episode og forstå, at præsidenten fra en institution så vigtigt som et fodboldforbund skal være mere varsom'.

Se situationen øverst i denne artikel. Spol frem til 4 minutter og 55 sekunder inde i videoen.

Jennifer Hermoso (tv.) og den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales (th, med jakkesæt.) kort før kysset. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Kritiseret af egne rækker

Både spiller og præsident har siden det kontroversielle møs været ude og tale hele episoden ned. Men Rubiales' chef, den spanske sport- og kulturminister, Miquel Iceta havde et andet syn på sagens omstændigheder.

Han var i hvert fald ikke helt tilfreds med Rubiales, som han nok har haft fat i kraven i sidenhen.

- Det er uacceptabelt. Vi lever i en verden med ligestilling, rettigheder og respekt for kvinder. Så vi skal være ekstra forsigtige i vores måde at være på, og hvordan vi agerer.

- Jeg synes bare, det er uacceptabelt at kysse en spiller på læberne for at lykønske hende. Som jeg ser det, skal det siges, som det er: vi fortjener alle respekt.

Efterfølgende krævede Iceta en undskyldning fra landets fodboldpræsident, og den er nu landet.