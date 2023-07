Kvindelandsholdet ramt af nerver og kinesisk lydmur

De mange kinesiske fans gav det danske kvindelandshold problemer i VM-kampen, da larmen fra lægterne gjorde det svært at kommunikere.

- China! China! China!

Der var vidst ingen tvivl om, hvem som i lørdagens VM-kamp mellem Danmark og Kina havde flest fans på lægterne.

Gennem hele opgøret kunne man nemlig høre de mange kinesere give den gas på lægterne og danne en imponerende lydmur.

Det var da også med til at hyle danskerne ud af den fra kampens start.

- Vi kunne overhovedet ikke snakke sammen, siger midtbaneslider Karen Holmgaard til bold.dk og resten af den fremmødte presse efter kampen.

- Der var sindssygt stort tryk på. Jeg tænkte, da jeg kom ud, at der ikke var så mange danske fans. Jeg tror, at hele stadionet var med Kina, og det kunne vi også mærke i løbet af kampen.

- Trykket var mod os, og vi kunne hurtigt mærke, at det var svært for os og vores spil. Men så viste vi, at vi også kan arbejde hårdt og tage sejren til sidst, og det er det vigtigste.

Den danske slutrundedebutant Josefine Hasbo havde samme oplevelse med den massive larm fra lægterne.

- Det var supersvært at kommunikere, så jeg var virkelig glad for, at vi kom ned til pause og kunne reset det hele.

- Vi var superpressede, og jeg synes egentlig, at vi har haft nogle rigtig gode forberedelser. Men jeg tror også, at der kommer nogle uventede situationer, når man spiller de her store turneringer.

- Så det viste utrolig meget karakter, hvordan vi alligevel formåede at håndtere det i anden halvleg og hente de tre point.

Nerverne ramte Danmark

Danmark var især i første halvleg i problemer, hvor de blev lagt ned af et tungt kinesisk pres.

Her spillede VM-nerverne da også en rolle, siger landstræner Lars Søndergaard.

- Fornemmelsen hele vejen igennem var, at det blev en nervøs omgang. Dels fordi det var en åbningskamp, men også på grund af den måde som Kina spillede på.

- De lå og lurede på alle de fejl, som vi lavede, og så var de lynhurtige på omstillingerne.

- Det gjorde os lidt nervøse, og vi spillede lidt ind i den i starten. Det gjorde ikke noget godt for vores nerver, og det tog lidt tid, inden vi kom os.

I anden halvleg fik Søndergaard så styr på sine tropper, som i sidste ende sikrede Danmark en 1-0-sejr.

- Hvis der skulle have været en vinder, så var det fortjent, at det blev os, selv om den kunne have gået begge veje.

- Men det var fantastisk at få det mål til sidst, det var helt ubeskriveligt, siger Lars Søndergaard.

Danmark står nu noteret for tre point i gruppen, som er samme antal som England.

Det er desuden danskernes næste modstander, når det går løs igen den 28. juli i Sydney.