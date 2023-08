Kysse-scenen alle taler om: - Det var uacceptabelt

Den spanske fodboldpræsident, Luis Rubiales, opførte sig uacceptabelt efter kvindernes VM-finale, og hans forsøg på undskyldning er utilstrækkelig.

Sådan lyder det ifølge AFP fra Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, på et pressemøde tirsdag.

Kritikken henviser til, at Rubiales kyssede en af de spanske spillere, Jennifer Hermoso, på munden på sejrspodiet i kølvandet på spaniernes finalesejr over England.

En jubelgestus, Hermoso efterfølgende erklærede, at hun ikke brød sig om. Mandag fordømte flere spanske ministre kysseriet. Og premierministeren bakker op om kritikken.

- Det, vi så, var uacceptabelt, siger Pedro Sanchéz.

Luis Rubiales udsendte mandag en video, hvor han erkendte, at kysset var en fejl, men at den var begået i en god mening. Han kaldte samtidig balladen, som kysset har udløst, for 'idiotisk'.

Men det er langtfra nok til at mildne kritikken, som blæser mod fodboldpræsidenten fra landets politiske top.

- Jeg mener, at de undskyldninger, som hr. Rubiales har givet, er utilstrækkelige. Jeg mener faktisk, at de er upassende, og at han må gå længere, end han gør, siger premierministeren.

Rubiales understregede mandag, at han har et 'pragtfuldt forhold' til Jennifer Hermoso.