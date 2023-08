Kyssesag eskalerer: Ikke hendes ord

Medier i Spanien skriver nu, at det slet ikke er Jenni Hermosos ord i udtalelsen fra fodboldforbundet

Et kys fra Australien har trukket utallige overskrifter verden over siden i søndags.

Her kyssede præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, nemlig Jenni Hermoso på munden og klappede hende i numsen, efter at Spanien havde vundet kvindernes VM i fodbold.

Og nu er sagen eskaleret. Igen.

Flere medier i Spanien, eksempelvis Relevo, skriver således, at ordene i en udtalelse ikke er Jenni Hermosos.

Til at begynde med var hun ikke meget for kysset, men så kaldte fodboldstjernen episoden for spontan og en naturlig gestus i en udtalelse fra fodboldforbundet, men den er ifølge medierne ikke hendes.

Citaterne er skrevet af kommunikationsafdelingen i Spaniens fodboldforbund, fordi præsidenten var i fare for at miste sit job og manglede offentlig støtte.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Relevo skriver videre, at Luis Rubiales ligeledes skulle have tigget Jenni Hermoso om at være med i en video, hvor han siger undskyld.

Det nægtede hun.

Og de nye oplysninger i kyssesagen falder bestemt ikke i god jord hos journalisten Semra Hunter.

- Det bliver mere og mere skamfuldt, for hvert minut der går.

Men kritikken stopper ikke her. Spaniens ministerpræsident, Pedro Sanchez, langer også ud efter fodboldpræsidenten.

- Det, vi så, var en uacceptabel gestus. Jeg synes også, at undskyldningen er utilstrækkelig, har ministeren sagt på et pressemøde.

Episoden sendte Luis Rubiale ud i et sandt stormvejr i første omgang, men det tog han meget afslappet.

- Kysset med Jenni? Der er idioter overalt. Når to personer viser hinanden kærlighed, skal du ikke bekymre dig om idioter, sagde fodboldbossen efterfølgende.

Pludselig fik piben dog en anden lyd.

- Det er en ting, jeg fortryder, og det er, hvad der skete mellem en spiller og mig. Jeg lavede en fejl, lød det fra Luis Rubiales i en video.