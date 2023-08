Landsholdsstjerne deler glædelig nyhed

I april fik Stine Larsen en kedelig dom af lægestaben.

Hun havde pådraget sig en korsbåndsskade, der holdt hende definitivt ude af Lars Søndergaards mulige VM-trup frem mod den kommende slutrunde i Australien og New Zealand.

Men selvom Stine Larsen ikke var med de danske landsholdskvinder down under, har den 27-årige BK Häcken-spiller fået noget at juble over.

Hun venter nemlig en lille dreng sammen med partneren Emil Sandbech. Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Vores to-mandshold udvider! Efter at blive ramt af en skuffende periode med at være langtidsskadet, har livet overrasket os med muligheden for at være forældre.'

'Vi kan ikke vente med at byde vores lille mester velkommen, og heller ikke vente med at vende retur til banen, sammen!', skriver den danske landsholdsspiller på sin Instagram-profil.

Foto: Lars Poulsen

Samme knæ som sidst

Da Larsen pådrog sig den alvorlige korsbåndsskade, var det med grund til yderligere bekymring.

For skaden, der holdt hende fra dette års VM-deltagelse, er den samme, som Stine Larsen blev ramt af for fem år siden. Og så har skaden endda ramt samme knæ.

Derfor har den siden slut april stået på genoptræning efter en tur under kniven for den danske landsholdsangriber.

Stine Larsen står noteret for 73 landsholdskampe og 22 mål i de rød-hvide farver. Til daglig spiller hun for svenske BK Häcken.