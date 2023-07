Landstræner leder efter den bedste rolle til Harder

Skal Danmark være med blandt verdens bedste ved VM, hviler et stort ansvar på holdets stjerneangriber Pernille Harder.

Da danskerne fredag tabte 0-1 til England, var hun placeret helt fremme i angrebet i store dele af kampen, men fik forholdsvis sjældent bolden i fødderne.

Den danske landstræner Lars Søndergaard holder fast i, at landsholdsanføreren kom til de chancer, der var forventet.

- Hun kom til den store chance, som en spiller som Pernille Harder skal have i sådan en kamp. Der scorede hun så ikke. Men selvfølgelig vurderer vi hele tiden, hvad hendes bedste position er.

- Det kan godt være, at Pernille i nogle kampe for sit klubhold har det lidt lettere og bliver sat i scene, men det er måske lidt anderledes i nogle kampe på landsholdet, siger Lars Søndergaard.

Står det til Pernille Harder selv, skal hendes udgangspunkt ikke være helt i front.

Annonce:

- Jeg synes, det er sjovere og federe at spille offensiv midtbane, og jeg tror, at det er der, jeg er bedst. Men det er ikke min beslutning, siger Pernille Harder.

Danmark mødte fredag europamesteren England, der er blandt favoritterne til at vinde slutrunden i Australien og New Zealand.

Efter cirka fem minutter scorede Lauren James, og stadion i Sydney brød ud i vild jubel. Her var der blandt de mere end 40.000 fans på tribunerne klart overtal af engelske tilhængere.

Danskerne lykkedes dog med at give et stærkt engelsk hold kamp til stregen i perioder af kampen.

Især i slutningen af kampen satte Danmark pres på englænderne, lød Pernille Harders egen vurdering.

Her fik landsholdskaptajnen efter angriberen Amalie Vangsgaards indskiftning en større rolle i opspillet som offensiv midtbanespiller.

- Det er altid svært at sige, om vi skulle have satset lidt mere offensivt tidligere. Men vi begyndte i hvert fald at sætte mere pres på til slut.

- Det kan godt være, at vi kunne have scoret et par mål til sidst, hvis vi var gået efter det lidt tidligere i anden halvleg, siger Pernille Harder.

Danmark møder tirsdag Haiti i den sidste gruppekamp ved VM-slutrunden.

Med sejren over Kina i den første kamp sikrede danskerne sig tre point og har dermed trods nederlaget til England stadig mulighed for at gå videre fra gruppespillet.