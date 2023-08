Legenderne raser: - Mine ører bløder

I Spanien er temperamenterne i kog. Det er de, efter at præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, nægter at gå af som følge af 'kysse-gate' ved det netop overståede kvinde-VM i Australien og New Zealand.

FIFA har åbnet en disciplinærsag mod Rubiales, der altså fredag i utvetydige vendinger afviste, at det burde have konsekvenser for ham at kysse flere af spillerne på munden, efter at de havde vundet VM.

Luis Ribiales slog fredag fast, at han ikke agter at forlade sin post. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Den udmelding falder ikke i god jord hos alle. Man kan jo bare kigge internt blandt spanske fodboldkoryfæer, der bestemt ikke bryder sig om det.

Som den mangeårige Manchester United-målmand David de Gea udtrykker det på det sociale medie X:

'Mine ører bløder.'

Også hans forgænger på det spanske landshold, Iker Casillas, har været til tasterne:

'Vi burde have brugt fem dage på at tale om vores kvinder. På den glæde, de gav os alle. At nyde en titel, vi endnu ikke havde inden for kvindefodbold, men ...'

En af de aktive mandlige landsholdsspillere, Betis-angriberen Borja Iglesias, har også ytret sig. Og han har endda truffet et aktivt valg i forhold til Rubiales.

'At bære den spanske landsholdstrøje er en af de største ting, der er sket for mig i min karriere. Jeg ved ikke, om det bliver muligt igen, men jeg har truffet den beslutning, at jeg ikke vil vende tilbage til landsholdet, hvis der ikke sker forandringer, og hændelser som denne forbliver ustraffet,' skriver Borja Iglesias.

Den fordømmelse af Luis Rubiales er de ikke ene om at have - men det er faktisk ikke alle spanske legender, der deler den.

Luis Rubiales holdt sig ikke tilbage under VM-ceremonien. Foto: Screendump

Således har Paris Saint-Germain-træner Luis Enrique valgt at bakke op omkring Rubiales, da han fik et spørgsmål omkring det på sit pressemøde fredag:

- Jeg kan kun tale baseret på min erfaring, og hvad jeg selv har gået igennem, for jeg har været i forbundet i mange år, indledte den tidligere spanske landstræner, der i sin tid blev ansat af Rubiales.

- Jeg synes, at Luis Rubiales' arbejde har været exceptionelt. Han har ført forbundet til meget store resultater - ud over dem, der er kommet ind på banen. Helt ekstraordinært.

- Hvad angår de seneste dages begivenheder mener jeg, at præsidenten har erkendt sine fejl. Jeg behøver ikke at give min mening til kende, og det er heller ikke nødvendigt.

- Men jeg gentager: Hans indsats har været exceptionel, påpegede Luis Enrique.