Luis Rubiales trækker sig efter kysse-episode

Præsidenten for det spanske fodboldforbund Luis Rubiales har valgt at trække sig fra sin stilling

Det har ligget i kortene længe, og nu sker det.

Luis Rubiales har valgt at trække sig som præsident for det spanske fodboldforbund efter de skandaløse scener, der udspillede sig under medaljeceremonien ved kvindernes VM, hvor han kyssede den spanske spiller Jennifer Hermoso på munden.

Det fortæller han i et interview med Piers Morgan.

- Ja, det kommer jeg til at gøre. Jeg kan ikke fortsætte mit arbejde, siger Rubiales efter Piers Morgan har spurgt ham direkte ind til, om han kommer til at trække sig.

Rubiales har truffet beslutningen efter en snak med sin familie og tætte venner, forklarer han.

Annonce:

- Jeg har talt med min far og mine døtre. De ved, at det ikke er et spørgsmål omkring mig. Mine tætte venner har fortalt mig, at jeg skal fokusere på min værdighed og fortsætte mit liv, fordi hvis ikke jeg gør det, kommer jeg til at skade nogle mennesker, jeg elsker, siger spanieren.

Foto: Screendump

Den 46-årige spanier har også selv bekræftet sin afgang på det sociale medie X.

'Jeg vil forsvare min ærlighed.'

'Jeg vil forsvare min uskyldighed.'

'Jeg tror på fremtiden.'

'Jeg tror på sandheden,' skriver Rubiales og har vedhæftet sin opsigelse.

Ny kovending

At Rubiales nu trækker sig som præsident for det spanske fodboldforbund er en ny kovending i den voldsomt omtalte sag.

Spanieren har nemlig tidligere være ude at lægge sig fladt ned og undskylde til Hermoso, men nægtede at gå af og påstod, at han blev ført bag lyset.

Den melding vakte stor forargelse i fodboldverdenen, og et hav af stjerner og ledere var ude og kritisere Rubiales.