Medier: Spansk fodboldpræsident trækker sig fredag

Luis Rubiales agter fredag at trække sig som præsident for Spaniens fodboldforbund.

Det mener flere spanske medier, herunder blandt andre radiostationen Cadena Ser og aviserne Marca og AS, at vide.

Rubiales' opsigelse kommer, efter at han har været genstand for stor kritik, siden han søndag gav den spanske landsholdsspiller Jennifer Hermoso et kys på læberne under fejringen af Spaniens VM-triumf.

Rubiales er på grund af episoden kommet under stort pres. Tidligere torsdag åbnede Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) en disciplinærsag mod fodboldpræsidenten.

Det er i kølvandet på FIFA's beslutning, at Rubiales nu vil trække sig på den ekstraordinære generalforsamling, det spanske fodboldforbund afholder fredag som følge af sagen, skriver spanske medier.

Hermoso har efter episoden gjort klart, at hun ikke brød sig om det. Mandag fordømte flere spanske ministre kysseriet. Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, har bakket op om kritikken.

Luis Rubiales undskyldte mandag aften for kysset og sin opførsel.

- Jeg må indrømme, at jeg helt sikkert var gal på den. Det var ikke med onde hensigter, lød det fra Rubiales i en video.