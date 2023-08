Modbeviser tvivlere: - Det er pissefedt

Det danske kvindelandshold har ved VM vist, at de kan være med på den store scene, og det er vigtigt for fremtiden.

Danmark er nu klar til ottendedelsfinalen ved VM, da det tirsdag blev til en vigtig 2-0-sejr over Haiti.

Dermed har det danske kvindelandshold modbevist sine tvivlere og vist, at det er et fodboldhold, som sagtens kan være med på den helt store scene.

Det er derfor med til, at sejren kan få en massiv betydning for dansk kvindefodbold, fortæller landstræner Lars Søndergaard efter den forløsende sejr.

- Nu er der jo begyndt at blive en eufori. Der er jo nogle ryk i international fodbold, og det er på den måde virkelig skønt at vise, at vi også godt kan være med.

- Vi har dygtige spillere, der også godt kan være med på det niveau.

- Vi ved jo, at der bliver mere og mere opmærksomhed på det, så det her er godt for alle små piger og drenge, som følger med og spiller fodbold.

- Nu får de nogle rollemodeller, og det betyder utrolig meget. Så for selve kvindefodbolden er det her utrolig vigtigt, siger Lars Søndergaard til bold.dk og resten af pressen efter kampen.

Lars Søndergaard mener, at VM-succesen er utrolig vigtig for kvindefodbold i Danmark. Foto: Colin Murty/Ritzau Scanpix

En lys fremtid for Danmark

Anfører Pernille Harder var også fyldt med glæde efter kampen.

Hun har dog aldrig taget sig af kritikken af kvindelandsholdet, som de flere gange har måttet høre for.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, hvad det er, vi kan. Jeg tror også, at det her hold kan blive endnu bedre.

- Vi er stadig vildt mange unge spillere, og mange af de spillere kan også være på landsholdet til næste EM og VM.

- Der er en lys fremtid, og nu har vi jo allerede gjort det godt til det her VM, så jeg er virkelig stolt.

Karen Holmgaard lægger dog ikke skjul på, at det var fedt at modbevise de mange tvivlere af det danske kvindelandshold.

- Det er utroligt og pissefedt, at vi endelig viser noget.

- Der har været meget skriveri frem og tilbage i medierne, om vi var gode eller ej, men nu står vi her, og vi er videre fra gruppen.

- Det var et mål for os som gruppe, så det er bare pissefedt, at vi har vist det, siger Karen Holmgaard.

Ved EM 2022 lykkedes det ikke Danmark at gå videre fra gruppen, da det blot blev til tre point.

Nu er de danske kvinder så klar til en ottendedelsfinale ved VM, hvor Australien venter i Sydney.

Det opgør bliver spillet 7. august på Stadium Australia, hvor bold.dk vil være på plads.