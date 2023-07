Norsk stjerne raser: - Jeg er blevet trådt på i et år

Det norske kvindelandshold i fodbold burde på papiret kunne måle sig med de store nationer.

Men noget er helt galt hos vores norske naboer. Spillet på banen har mildest talt været svingende, og efter to kampe ved VM-slutrunden i Australien og New Zealand er det blot blevet til et point.

Krisen lader dog ikke til at isolere sig til fodboldspillet. Noget synes at være helt galt på de indre linjer.

Landstræner Hege Riise (th) synes ikke at have det bedste forhold til FC Barcelona-spilleren Caroline Graham Hansen. Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix

Norsk jantelov

En af holdets store stjerner Caroline Graham Hansen var i tirsdagens kamp mod Schweiz henvist til bænken, og efter kampen lod hun sine frustrationer få frit løb i et interview med norsk Viaplay.

- Jeg føler faktisk, at jeg er blevet trådt på i et helt år, indleder hun.

- Vi snakker meget om, at man skal stå sammen som et hold og som en nation. Men jeg føler faktisk, at jeg det sidste år bare har taget imod.

- Det er ikke sådan, at man her i livet får noget gratis ... men jeg troede dog, at jeg havde oparbejdet en vis form for respekt.

- Janteloven står tydeligvis stærkt her i Norge, siger Caroline Graham Hansen, der til daglig spiller i FC Barcelona.

Landstræner forklarer

Hun bliver efterfølgende spurgt til, hvem hendes kritik er rettet mod, hvortil hun svarer, at folk sikkert kan læse mellem linjerne, hvor skoen trykker.

NRK har talt med landstræner Hege Riise, der siger, at der ikke er sket noget mellem hende og Caroline Graham Hansen.

- Det er skuffelsen over ikke at starte inde og bidrage for Norge. Det har jeg forståelse for, siger Hege Riise til NRK.

Siger undskyld

På onsdagens presseseance tog Caroline Graham Hansen ordet som den første i den norske lejr i Auckland.

Her beklagede hun, at hun lod sig rive med af negative følelser.

- Jeg vil gerne bede om forladelse. Jeg er bare et menneske, og der er mange følelser involveret. Jeg har haft nogle hårde dage, og det tog lidt overhånd efter kampen i går (tirsdag, red.).

- Jeg vil gerne undskylde over for mine holdkammerater, trænerne og alle andre, fordi jeg har været med til at fjerne fokus fra det, der betyder noget: at være her og spille VM, siger Caroline Graham Hansen ifølge NTB.

Danmark deltager også ved VM, og er modsat Norge kommet glimrende fra start med en 1-0-sejr over Kina.

Fredag skal de danske kvinder igen i kamp, når de møder England.