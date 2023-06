Pludselig dukkede Joe Biden og Taylor Swift op

Det amerikanske kvindelandshold går all in forud for VM i Australien og New Zealand.

De har i hvert fald nationens fulde opbakning, inden det går løs 20. juli.

Onsdag blev USA's trup offentliggjort med et par nye navne på listen, men ligeså overraskende var navnene på de personer, der havde æren af at annoncere spillerne.

Joe Biden, Taylor Swift, Lil Wayne, John Cena, Shaquille O'Neal og en lang række øvrige personligheder fra kulturbranchen optrådte på skift i en otte minutter lang video, hvor de 23 spillere blev introduceret.

Flere af stjernerne annoncerede specifikke spillere.

Den verdenskendte sangerinde Taylor Swift fremhævede angriberen Alex Morgan, kaldte hende en 'ven' og en person, hun er 'kæmpe fan af', mens forsvarsspiller Crystal Dunn fik sin præsentation af rapperen Lil Wayne.

Foto: Jeff Roberson/Ritzau Scanpix

Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

- Alle spurgte mig pludselig, 'kender du ham?' Jeg var bare sådan 'nej', men nu føler jeg da, at jeg gør, lød reaktionen fra Dunn ifølge ESPN.

- Jeg var virkelig overrasket over at se Taylor annoncere mig med alle de andre fantastiske berømtheder, influencers og mennesker, der er så indflydelsesrige, tilføjede Alex Morgan.

VM i Australien og New Zealand venter lige om hjørnet. USA er i gruppe med Vietnam, Holland og Portugal.

Danmark skal møde England, Kina og Haiti i sin pulje.