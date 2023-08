Præsident vækker opsigt: Kysser spillere på munden

Søndag gik præsidenten for fodboldforbundet i Spanien over stregen, da han kyssede flere spillere på munden, efter at nationen havde vundet VM i kvindefodbold

Luis Rubiales trækker lige nu overskrifter rundtomkring i verden.

Præsidenten for fodboldforbundet i Spanien gik nemlig langt over stregen i Australien søndag eftermiddag dansk tid.

Den uacceptable opførsel skete, da Spanien skulle have guldmedaljer efter at have slået England med 1-0 i kvindernes VM-finale.

Her kyssede Luis Rubiales flere af spillerne på munden, mens han ligeledes klappede dem i numsen.

Sådan lyder det fra flere internationale medier, blandt andre Aftonbladet.

Spanien slog England med 1-0 i VM-finalen. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Se situationen øverst i denne artikel. Spol frem til 4 minutter og 55 sekunder inde i videoen.

En af de spillere, som præsidenten valgte at kysse på munden, var Jenni Hermoso.

Og hun syntes bestemt ikke, at det var rart. Det gjorde VM-vinderen meget klart i et tv-interview efter den store triumf.

- Uh ... ja, det var på ingen måde behageligt, sagde Jenni Hermoso kortfattet til spansk tv om episoden.

Annonce:

Senere var historien dog en anden fra den kvindelige fodboldstjerne.

- Det var en fuldstændig gensidig, spontan og naturlig gestus i den enorme glæde, man føler, når man har vundet VM-guld, lyder det fra Jenni Hermoso til AFP, hvor hun tilføjer:

- Jeg har et godt forhold til præsidenten, og hans handlinger blandt os har været fantastiske. Det var en naturlig gestus at vise taknemmelighed.

Luis Rubiales' ageren i forbindelse med overrækkelsen af medaljer har alligevel medført flere vrede reaktioner på det sociale medie X.

- Her er fodboldforbundets præsidents opførsel ikke i orden. Det er et højdepunkt i spillernes karriere, og de er meget følelsesladede, skriver Daily Mirror-journalisten Colin Millar eksempelvis.

Foto: Jaimi Joy/Ritzau Scanpix

- Det er seksuel krænkelse, lyder ordene fra journalisten Assia Hamdi.

Aftonbladet skriver videre, at Luis Rubiales festede videre som sædvanlig, efter at spillerne var gået i omklædningsrummet efter at have fået deres medaljer.

Olga Carmona blev den store helt for Spanien mod England, da hun scorede finalens eneste mål.

Matchvinderen spillede hele kampen uden at vide, at hendes far var gået bort. Hele den historie kan du læse lige HER.