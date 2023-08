Presset stiger: Giganter tager afstand fra kysse-skandale

Han har nægtet at træde af som præsident for det spanske fodboldforbund.

Men det betyder langt fra, at sagen er lagt i kisten. Tværtimod.

Fredag skrev Reuters, at den spanske sportsdomstol har indledt en retssag med henblik på at suspendere Luis Rubiales, der kyssede Jennifer Hermoso på munden efter Spaniens sejr ved kvinde-VM.

Og den beslutning får nu støtte fra allerøverst hylde, efter Real Madrid har ytret sig om sagen.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Støtter

'Vores klub støtter fuldt ud den beslutning, der er truffet af Víctor Francos, præsidenten for det spanske sportsråd, som straks vil henvise denne sag til den administrative sportsdomstol,' skriver Real Madrid på sin hjemmeside og fortsætter:



'Real Madrid har fuld tillid til, at de foranstaltninger, der træffes af de relevante kompetente organer, i dette tilfælde det spanske sportsråd, fra nu af vil blive gennemført.'



'Vores klub støtter vores kvindelige fodboldlandshold og vil gerne gentage sine lykønskninger med den historiske præstation med at vinde verdensmesterskabet og vil fortsætte med at arbejde for udvikling og vækst af kvindefodbold i vores land'.

Også klubber som Valencia, Getafe og Real Betis har valgt at støtte beslutningen fra den spanske sportsdomstol.

Foto: Viaplay

Nægter at spille

Samtidig har i alt 56 kvindelige inklusiv Jennifer Hermoso, der blev kysset af Rubiales, skrevet under på et statement, der kræver, at Rubiales skal træde af.

Udover det så står det klart, at ingen af de bedste spanske fodboldspillere kommer til at spille nogle kampe så længe Luis Rubiales er præsident for det spanske fodboldforbund.

Derudover understreger Jennifer Hermoso også, at hun ikke havde givet samtykke til kysset, som Rubiales gav hende under medaljeceremonien.

Uacceptabelt

Rubiales har også modtaget kritik fra den spanske premierminister Pedro Sánchez, der kalder hans ageren for uacceptabel.

- Det, vi så, var uacceptabelt, har Pedro Sánchez udtalt. Han sagde endvidere:

- Jeg mener, at de undskyldninger, som hr. Rubiales har givet, er utilstrækkelige. Jeg mener faktisk, at de er upassende, og at han må gå længere, end han gør.

Det var fredag, at Rubiales slog fast, at han nægter at træde af som præsident for forbundet. Det gjorde han ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor han forsvarede sig selv med næb og klør.

