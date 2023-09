Regeringen vil have ham suspenderet

Den spanske regering har fredag bedt en sportsdomstol om at suspendere fodboldpræsident Luis Rubiales.

Det siger sportsminister Miquel Iceta på en pressekonference.

Rubiales har nægtet at forlade sin post, selv om han er blevet mødt med kraftig kritik for sin opførsel efter Spaniens sejr over England i finalen ved VM i kvindefodbold.

Her endte fodboldpræsidenten med at kysse landsholdsspilleren Jennifer Hermoso på munden. Rubiales har hævdet, at Hermoso var indforstået med sejrskysset, men det har spilleren nægtet.

- Det nationale sportsråd vil bede domstolen om midlertidigt at suspendere Luis Rubiales fra sine forpligtigelser, indtil at sagen er løst, siger Miquel Iceta på pressekonferencen.

Flere fodboldledere, blandt andre Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, har kaldt kollegaens opførsel for upassende.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) valgte i sidste uge at suspendere Luis Rubiales i 90 dage.