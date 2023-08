Rørt Helle Thorning jubler: - Et gennembrud for kvindefodbold

Helle Thorning-Schmidt er rørt og jublende over, at VM-slutrunden i Australien og New Zealand har været så stor en succes. Hun siger til Ekstra Bladet, at der er tale om et gennembrud i kvindefodbolden

Rørt og begejstret.

Sådan vil den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt beskrive de følelser, det vækker i hende, når hun ser den succes, VM-slutrunden i kvindefodbold i Australien og New Zealand har været.

- Jeg er på mange måder rørt over, hvor mange mennesker fodbolden har bevæget, og hvor langt det kommer ud til de fjerneste afkroge af verden, siger hun til Ekstra Bladet.

Selv vil hun være til stede søndag kl. 12 dansk tid på Stadium Australia, som kommer til at blive fyldt til bristepunktet og sandsynligvis med euforisk stemning til VM-finalen mellem England og Spanien.

- Jeg er meget begejstret over at være her og se det, siger hun.

Annonce:

- Jeg har fulgt med i kvindefodbold mange år, og jeg føler mig lidt som ambassadør for kvindefodbolden, så at være her og følge med har været kæmpestort, siger Thorning-Schmidt, der er formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité.

Et globalt gennembrud

FIFA forventer seertal på over to milliarder mennesker til slutrunden, og det er selvom turneringen afholdes på den anden side af jorden for rigtig mange mennesker. Dertil udsælges stadionerne på stribe til kampene.

Den store succes får også Helle Thorning-Schmidt til at kalde turneringen for en gedigen succes og et kæmpestort gennembrud.

- For mig at se, er det et globalt gennembrud for kvindefodbolden, mener hun, der også er imponeret af de kommercielle succeser bag slutrunden.

- Jeg synes, det er helt fantastisk, hvor hurtigt det er gået for kvindefodbolden. For 10-15 år siden snakkede man ikke om kvindefodbold, men det er bare gået utroligt stærkt.

Det er nemlig gået stødt opad for kvindefodbolden.

Annonce:

Det er endda gået så godt og er i Australien blevet så stor en succes, at landets semifinalekamp mod England med over 11 millioner seere er blevet den mest sete tv-begivenhed i Australien.

Nogensinde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finalisterne fra England jubler for fulde huse i Australien. Foto: Steve Christo/Ritzau Scanpix

Og det er ikke kun lokalt, det er blevet en stor succes. Det gælder også 'mindre' fodboldnationer.

- Jeg håber, folk kan se, at det her er stort. Det har også været en succes, fordi der er små nationer uden fodboldtraditioner som f.eks. Jamaica, som har fået et gennembrud.

- Når man ser billederne fra den lykkerus, som de lande har, bekræfter det bare, at fodbolden kan noget helt specielt, og at det er en af vores allerstørste globale kulturbegivenheder, siger hun.

- Hvem håber du så, der vinder finalen?

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det ville være kæmpestort, hvis 'Lionesses' bringer fodbolden 'hjem' (til England, red.), siger hun.

- Jeg tror også, at de er det bedste hold. Udover at de vandt EM, vil det vise, at dét at satse på kvindefodbolden i England, også i klubfodbold, har givet unik kvalitet, siger Helle Thorning-Schmidt, der selv er gift med engelske Stephen Kinnock,