Sen scoring sørger for vigtig dansk sejr i VM-premieren

Det holdt hårdt. Meget hårdt. Men til sidst fik Danmarks kvindelandshold i fodbold en drømmestart på sin første VM-deltagelse i 16 år.

I den ordinære spilletids sidste minut mod Kina scorede Amalie Vangsgaard det afgørende mål til 1-0 på et hovedstød og blev kampens matchvinder.

Sejren kom i hus efter et opgør, hvor danskerne havde det svært. I første halvleg var der intet, der hang sammen, men efter pausen blev niveauet løftet.

Et par gange i anden halvleg var Danmark tæt på at komme foran, men de få hundrede danske tilskuere i den ene ende af stadion i Perth måtte væbne sig med tålmodighed. Og til sidst kom forløsningen.

Sejren er på det nærmeste uvurderlig for Danmark. Det er nemlig meget muligt, at netop Kina bliver den direkte konkurrent til andenpladsen i gruppe D, hvor England er storfavorit, og Haiti betragtes som svagest.

Danmark var egentlig bedst, da kampen blev fløjtet i gang, men der gik ikke længe, før Kina begyndte at drille.

Med rappe fødder lagde kineserne et godt tryk på Danmark, som havde svært ved at ramme hinanden i opspillet. Derfor var danskerne i en lang periode under pres, selv om de havde bolden mest.

Jublen var enorm, da sejren blev sikret til allersidst. Foto: Colin Murty/Ritzau Scanpix

Faktisk havde Danmark ikke en eneste reel chance i de første 45 minutter. Det var tydeligt, at det kunne blive farligt, når Pernille Harder fik bolden. Men det fik hun alt for sjældent.

Det farligste øjeblik i halvlegen kom, da Harder selv pressede den kinesiske keeper og blokerede et udspark. Men rigtig farligt var det ikke. Danskerne gik til pause med panderynker.

Der gik dog ikke mere end seks minutter af anden halvleg, før kampens indtil da største chance tilfaldt Danmark.

Bolden havnede i panden på Josefine Hasbo midt i feltet, men den klejne offensivspiller pandede bolden over det ellers tomme mål.

Danmark havde ændret i spilsystemet, og det var tydeligt, at spillerne følte sig mere tilpas. I hvert fald turde de gå længere frem på banen, og tempoet i afleveringsspillet blev skruet et nøk op.

Efter 75 minutter var Kina centimeter fra at give Danmark en gave. Efter et frispark var Wang Shanshan ikke langt fra at heade bolden i eget net.

Det lignede længe et uafgjort resultat, men til sidst stemplede Amalie Vangsgaard ind. Indskifteren steg op til et indlæg langt ude i feltet og sendte kuglen afsted mod fjerneste stolpe.

Den kinesiske keeper nåede ikke ud til den, og så jublede danskerne som gale.

De danske hjerter gik kortvarigt i stå i overtiden, da Kina var lige ved at score et fumlemål, men der blev dømt offside, og så brød jublen ud igen.