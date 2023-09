Skandale-sag tager ny drejning: Spansk VM-helt lægger sag an

Presset på den suspenderede præsident for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), Luis Rubiales, stiger.

Onsdag meddeler anklagemyndigheden i sagen mod Rubiales, at landsholdsspilleren Jennifer Hermoso, som var modtager af det uønskede kys fra præsidenten efter VM-finalen, har anmeldt episoden.

Det har hidtil været uvist, om Hermoso officielt havde indgivet en klage over fodboldbossens kys, men nu er det altså officielt, at hun har anmeldt episoden.

Med anmeldelsen risikerer Rubiales nu at blive dømt efter straffeloven.

Lige nu ligger sagen hos Spaniens øverste sportsdomstol.

Det var under denne medaljeoverrækkelse efter VM-triumfen, at Jennifer Hermoso blev kysset af Luis Rubiales. (Arkivfoto). Foto: Handout/Reuters

Afviser at trække sig

Hermoso fik en frist på 15 dage fra 28. august, hvor sagen mod præsidenten blev indledt af politiet, til at indgive en anmeldelse, hvis hun ønskede det.

Kritikken af Luis Rubiales har været hård, siden han efter Spaniens VM-triumf i august kyssede Hermoso på munden på podiet.

Flere ministre i den spanske regering har krævet Rubiales' afgang. Hermoso og yderligere 80 kvindelige topspillere har meddelt, at de nægter at spille for landsholdet, så længe præsidenten er ved magten.

Rubiales selv afviser at trække sig. Han vil afvente den undersøgelse, som Fifas disciplinærkomité har sat i værk. Fifa har samtidig suspenderet ham i 90 dage.

Flere fodboldledere, blandt andre Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, har også kaldt kollegaens opførsel for upassende.