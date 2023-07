Skuffelse og stolthed efter dansk nederlag: En af de bedste landskampe

Sikke en kamp af det danske kvindelandshold, som i den grad bød England op til dans i fredagens VM-opgør, men det var ikke nok i sidste ende.

Trods en masse fight og store muligheder måtte danskerne nemlig forlade Sydney Football Stadium med et 0-1-nederlag i bagagen.

Skuffelsen var derfor også til at spore hos de danske spillere, da de lige ved og næsten var ved at få point mod et af verdens bedste hold.

- Det er helt klart en af de bedste landskampe, jeg har været med i. Vi leverede en rigtig god indsats.

- Det er noget af det bedste, vi som hold har gjort i lang tid. Det er jeg stolt af. Vi var tæt på et stort resultat, og vi havde fortjent at score et mål, siger Karen Holmgaard efter kampen.

Midtbanespilleren tilføjer desuden, at indsatsen i anden halvleg var på et imponerende niveau fra dansk side af, og derfor kommer hun da også til at gå ærgerlig i seng senere.

Annonce:

- Så jeg er faktisk skuffet, og det havde jeg ikke tænkt, at jeg ville være på forhånd efter et 0-1-nederlag.

- Jeg synes jo langt hen ad vejen, at vi spillede en rigtig god kamp. Så vi skal være ærgerlige, da vi godt kunne have kommet herfra med et point.

- Kæmpede røven ud af bukserne

Katrine Veje var også med i fredagens duel, og det var med blandede følelser, da venstrebacken skulle sætte ord på den danske præstation.

- Jeg står med en lille skuffelse, men jeg er også sindssygt stolt af pigerne. Vi leverede virkelig en flot indsats.

- England er et virkelig godt hold. De er forsvarende europamestre og har verdensklassespillere, så det giver selvfølgelig en masse selvtillid.

Veje var især stolt over, at Danmark fik rejst sig efter den skrækkelige start, hvor England kom foran efter kun seks minutter.

- Selv om vi ikke fik sejren, skal vi være virkelig stolte, da vi kan kigge os selv i spejlet og sige, at vi gjorde det.

- Vi kæmpede røven ud af bukserne og skabte de chancer. I dag var heldet bare ikke med os, men forhåbentlig er det mod Haiti.

- Det er tæt på at være den bedste landskamp under Lars. Jeg synes dog stadig, at vi har nogle ting, vi lige skal arbejde med i forhold til at beholde bolden, siger Katrine Veje.

Det har Danmark fire dage til at få arbejdet på, da det tirsdag gælder den sidste kamp i gruppen mod Haiti.