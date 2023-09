Sønderlemmende kritik: Stjerner på stribe fordømmer opførsel

Det mandlige spanske fodboldlandshold stiller sig bag deres kvindelige kolleger i kritikken af præsidenten for Spaniens Fodboldforbund, Luis Rubiales, i den omdiskuterede 'kyssesag'.

På vegne af hele landsholdstruppen læste anfører Alvaro Morata ifølge AFP mandag en erklæring. Her udtrykte spillerne deres solidaritet med kvinderne og begræd, at deres VM-succes er blevet plettet.

- Vi fordømmer Hr. Rubiales' uacceptable opførsel, som ikke lever op til den institution, han repræsenterer.

- Spansk fodbold burde være en kilde til respekt, inspiration, inklusion og diversitet og bør gå foran med et godt eksempel både på og uden for banen, lyder det.

Anfører Alvaro Morata oplæste en erklæring på vegne af herrelandsholdet, da spillerne mandag mødte ind til landsholdssamling. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Afviser at gå

Kritikken af Luis Rubiales har været hård, siden han efter Spaniens VM-triumf i august kyssede spilleren Jennifer Hermoso på munden.

Flere ministre i den spanske regering har krævet Rubiales' afgang. Hermoso og yderligere 80 kvindelige topspillere har meddelt, at de nægter at spille for landsholdet, så længe præsidenten er ved magten.

Rubiales selv afviser at trække sig. Han vil afvente den undersøgelse, som FIFA's disciplinærkomité har sat i værk.