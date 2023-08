Spanien er verdensmestre

For første gang nogensinde er de spanske kvinder verdensmestre i fodbold.

Det skete efter en sejr på 1-0 mod de forsvarende europamestre fra England.

Det var en kamp, der havde det meste - masser af chancer, VAR-drama og et brændt straffespark.

Livlig første halvleg

Hvis de to hold var nervøse forud for, hvad der må være den største landskamp i deres karriere, var det ikke til at se i kampens indledning.

Der var pæne muligheder og masser af spilinitiativ fra begge mandskaber, hvor specielt englænderne havde pæne forsøg.

Herefter tog Spanien initiativet, hvor de blandt andet havde en kæmpechance til Alba Redondo, hvis afslutning lige foran mål blev reddet af Mary Earps i det engelske bur.

Cirka ti minutter senere gik den dog ikke for englænderne.

Anfører Olga Carmona kom i et kraftfuldt overlap i venstre side af feltet og satte bolden knastørt ind i fjerneste hjørne.

Olga Carmona i stor jubel efter sin sejrsgivende scoring i VM-finalen. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Herefter var spanierne i fin kontrol, og kort inden pausen havde spanierne også muligheden for at fordoble føringen, men stolpen var i vejen for den unge Salma Paralluelo.

VAR-drama

Og spanierne fortsatte i anden halvleg, hvor de slap i første.

Der stod Spanien på det meste i starten af anden halvleg, hvor det kun var i få tilfælde, England var farlige på omstillinger.

Det kulminerede efter lidt over en times spil, da Spanien fik tildelt et straffespark, efter et VAR-tjek, der trak i langdrag, der gik til spaniernes fordel.

Det nyttede dog ikke noget. Den rutinerede Jennifer Hermoso skulle sparke, men den engelske keeper havde læst sparket og greb hende ud.

Dermed var der lagt op til en hektisk afslutning i Sydney.

Men England fik aldrig helt lagt det nødvendige tryk, og spanierne havde relativt nemt ved at afvise.

De engelske spillere måtte trøste hinanden efter finale-nederlaget. Foto: Amanda Probelli/Reuters/Ritzau Scanpix

Faktisk var det spanierne, der var tættest på at få scoret i tillægstiden, da backen Ona Batlle havde sneget sig med frem i feltet og fik afsluttet, men en storspillende Mary Earps reddede englænderne på ny.

Men det nyttede ikke det store, for da dommerens sidste fløjte lød, kunne spanierne bryde ud i enorm jubel.

Spanien kan nemlig nu kalde sig verdensmestre.