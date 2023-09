Spansk fodboldforbund undskylder for skandalekys

Luis Rubiales' skandalekys har fået det spanske fodboldforbund til at sende en gedigen undskyldning til hele fodboldverdenen

De lægger sig fladt ned.

Det spanske fodboldforbund, RFEF, melder tirsdag eftermiddag ud, at de undskylder til 'hele fodboldverdenen og samfundet'.

Det skriver de på deres hjemmeside i en pressemeddelelse.

Det er Pedro Rocha, den midlertidige præsident for fodboldforbundet, der vil sende en åben og ærlig undskyldning til verden efter Luis Rubiales' kontroversielle kys til VM-finalen for et par uger siden.

× Her får det spanskelandsholds overrakt VM-trofæet.

Tager afstand

Rocha nævner ikke 'offeret' for kysset, Jennifer Hermoso, men kalder Rubiales' aktioner for upassende og uacceptable.

'Skaden har været enorm i forhold til spansk fodbold, sport og samfund, samt værdierne i fodbold og sport,' skriver han.

'Hr. Rubiales' aktioner repræsenterer ikke værdierne i det spanske fodboldforbund, og heller ikke det spanske samfund. Hans handlinger må han selv stå på mål for, for det er kun ham, der er ansvarlig for dem.'

Flere offentlige personer har fordømt Rubiales på stribe, efter han kyssede Hermoso til fejringsceremonien.

Siden har han selv nægtet at gå af som præsident, inden FIFA ultimativt suspenderede ham.

Og nu, først nu, tager det spanske forbund altså officielt afstand fra hans handlinger.