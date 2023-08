Stikpille mod Danmark: - Kan ikke passe

Gianni Infantino har igen holdt en tale, der trækker overskrifter.

I forbindelse med kvindernes VM-slutrunde i fodbold i New Zealand og Australien og den afgørende finale-weekend langer han ud efter flere landes medier.

- Det kan ikke passe, at der var over 30 danske eller schweiziske journalister i Qatar og mindre end 10, endda mindre end fem, her i Australien og New Zealand.

- Vi er nødt til at begynde at behandle mænd og kvinder, eller kvinder og mænd, på samme måde, lyder det fra fra FIFA-præsidenten.

Han angriber også italienske medier og siger, at de havde 39 journalister til herrernes VM i Qatar, selvom Italien ikke var kvalificeret, mens de ifølge Infantino ikke havde nogen til kvindernes VM.

Tidligere på året har han også opfordret til, at kvindernes VM blev behandlet på samme måde som herrernes.

Behandler selv kvinderne anderledes

Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen har tidligere i august skrevet en leder om Infantino, hvor han forklare, at præsidenten har forladt kvindernes slutrunde undervejs i turneringen for blandt andet at flyve rundt til en række øer i Oceanien for at fiske stemmer til næste FIFA-valg.

Du kan læse hele lederen her.

Modsat var Infantino helt opslugt af at se mange kampe under herrernes VM-slutrunde i Qatar seneste år.

Lørdag spilles der bronzekamp mellem værten Australien og Sverige, mens VM-finalen søndag er mellem Spanien og England.