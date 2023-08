Stort drop hjælper England i VM-semifinalen

Det sidste sydamerikanske håb om en VM-titel ved kvindernes slutrunde i Australien er forduftet. Trods en føring tabte Colombia, kontinentets eneste deltager i knockoutfasen, lørdag 1-2 til England i kvartfinalen.

Dermed bliver det europamestrene, som tager den sidste billet til semifinalerne, hvor værtsnationen Australien venter 16. august.

Den anden semifinale er et rent europæisk anliggende mellem Spanien og Sverige 15. august.

De engelske favoritter dominerede spillemæssigt, men de undertippede colombianske kvinder bed fra sig undervejs.

Englands træfsikkerhed var forblevet i omklædningsrummet, og det kom til at bide dem bagi i 44. minut.

På et af Colombias første forsøg på mål sejlede en mellemting mellem et skudforsøg og et indlæg fra Leicy Santos ind over Mary Earps i det engelske mål.

Earps så ikke helt godt ud i situationen, men det var ingenting sammenlignet med det drop, som seks minutter inde i første halvlegs overtid førte til udligningen.

Catalina Pérez kastede sig ned over en bold, som næsten lå stille i feltet, men Colombias keeper fjumrede rundt og tabte den. Efter lidt kluddermor lå den lige foran mål til Lauren Hemp, der let kunne prikke udligningen ind.

Pérez leverede ellers et par fine aktioner i kampen, som dog sluttede før tid for hende, da hun skadet måtte udgå midtvejs i anden halvleg.

Kort forinden havde Alessia Russo sendt England på sejrskurs med en tør afslutning langs græsset i en lidt spids vinkel.

Spillet bølgede frem og tilbage i slutfasen, hvor Colombia jagtede udligningen. Det blev til et par opløb til chancer, men det løb ud i sandet hver gang, og dermed holdt England hele vejen hjem.