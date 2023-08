Sverige overlever japansk pres: Stryger i VM-semifinale

Sveriges fodboldkvinder er for femte gang en del af VM's semifinaler.

Fredag formiddag dansk tid slog de blågule svenskere Japan 2-1 i New Zealands største by, Auckland, efter en meget overbevisende indsats i opgørets første time og ren overlevelseskamp i den sidste halv time.

Sverige, der aldrig var vundet VM, møder tirsdag Spanien i sin semifinale. De øvrige semifinalister findes lørdag, når Australien møder Frankrig, og England dyster med Colombia.

Japan bankede Spanien 4-0 i gruppespillet og havde 14-1 i målscore efter sine fire sejre hidtil i slutrunden, hvorfor japanerne også var smalle favoritter i kvartfinalen.

I de første 60 minutter var Japan dog totalt fraværende offensivt, og på det tidspunkt have Sverige bragt sig foran 2-0.

Efter en halv time var der dømt flippermaskine i Japans felt efter et svensk frisparksindlæg, og Arsenal-stopperen Amanda Ilestedt endte med at dirigere sit fjerde mål ved slutrunden over stregen fra tæt hold.

Kort inde i anden halvleg øgede Manchester City-spilleren Filippa Angeldal til 2-0 på et straffespark, og så virkede kampen afgjort.

Godt en times spil henne vågnede Japan dog stille og roligt op og fik lagt et godt tryk på svenskerne. Det gav et straffespark og fornyet spænding, men angriberen Riko Ueki hamrede forsøget på undersiden af overliggeren.

Afbrænderen tog lidt af pusten af Japan, og Sverige genfandt umiddelbart kontrollen med kvartfinalen.

Men efter 85 minutter blev svenskerne igen sendt alvorligt på glatis. Et japansk frispark tog overliggeren og siden stolpen efter at have ramt Sveriges keeper Zecira Musovic i ryggen.

Og kort efter kom den japanske forløsning ved West Hams Honoka Hayashi efter kvikt spil og meget skidt svensk clearingsarbejde.

Det gav Japan 13 minutter - inklusive en lang tillægstid - til at bringe balance i regnskabet, men svenskerne fik med hårdt arbejde og glidende tacklinger afværget det hidsige pres.